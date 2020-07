Yleisurheilu

Kun Fredric Portin aloitti viime syksynä työnsä Suomen suunnistusmaajoukkueen päävalmentajana, hän linjasi melkein ensi töikseen, että suomalaiset huippusuunnistajat tarvitsevat lisää juoksuvauhtia, jos halutaan menestyä kansainvälisellä huipulla.

”Fyysinen puoli on minulle tärkeä kulmakivi. Suunnistus on huipputasolla hyvin fyysinen laji. Fyysinen kunto ratkaisee, mihin on edes mahdollisuus päästä hyvällä suorituksella”, Portin sanoi HS:n haastattelussa.

Samassa yhteydessä heräsi kysymys, onko 30-vuotias Portin Suomen kovakuntoisin päävalmentaja suhteutettuna lajikohtaisilla mittareilla oman maajoukkueensa urheilijoihin.

Vastauksia tähän kysymykseen Portin on antanut viime viikkoina juoksuradalla. Kolmisen viikkoa sitten hän juoksi Kokkolassa 10 000 metrin kilpailun ajalla 31.46,45 alittaen Kalevan kisojen tulosrajan. Kauden kotimaisessa tilastossa sillä tuloksella pääsee nyt viidenneksi.

Keskiviikkona samalla radalla matkana oli 5 000 metriä. Portinin voittoaika 14.56,90 alitti niin ikään Kalevan kisojen tulosrajan.

Portin kertoi torstaina HS:lle, että juoksu on ollut hänelle ikään kuin korona-ajan harrastus, kun hän on ollut lomautettuna Suunnistusliitosta ja maajoukkueen toiminta on ollut koronaepidemian takia pysähdyksissä.

Juoksemaan kannusti myös se, että Portin muutti perheineen vaimonsa työn takia vuoden alussa Paraisilta Vaasaan, josta löytyi juoksuun mukava treeniporukka yhteislenkkeineen.

”Tämä on ollut kiva harrastus ja lisä omaan harjoitteluun, kun on ollut aikaa ja mahdollisuus juosta vähän enemmän”, Portin sanoi ja muisteli, että edelliset varsinaiset kisat radalla hän juoksi joskus juniorina, ennen huippusuunnistajan uraa.

Toki suunnistusmaajoukkueessa järjestettiin radalla testijuoksuja.

Portin myönsi, että osallistumalla juoksukilpailuihin hän halusi ”ihan hiukan” myös antaa esimerkkiä maajoukkueen suunnistajille.

”Osittain oli kiva juttu näyttää mallia, että uskaltaa mennä viivalle. Se on aika raakaa hommaa. Suunnistuksessa voi mennä jonkin verran piiloon taidollisen suorituksen taakse. Radalla mennään äärirajoille, ja fysiikka rajoittaa. Toivon, että suunnistajat menisivät tällaisiin epämukaviin tilanteisiin.”

Portin sanoi harkitsevansa tosissaan osallistumista Kalevan kisojen kympille, koska hän on silloin jo valmiiksi Turun seudulla. Maajoukkueen ensimmäinen koronatauon jälkeinen leiri päättyy Kaarinassa samana päivänä, kun Turussa juostaan Kalevan kisoissa 10 000 metriä.

”Kun raja tuli juostua ja on mahdollisuus, voisin vaikka lähteä. Tosin valmistautuminen ei olisi tietenkään mitään huippulaatua. Mutta eihän minulla ole mitään sijoitustavoitteita.”

Kilpailemista radalla Portin pitää mukavina kokemuksina.

”Kunhan vain lähtee oikealla asenteella. Toki tekee tiukkaa ja kipeää, kun taistellaan loppuun asti. Mutta kun se on ohi ja jos on mennyt suhteellisen onnistuneesti, niin kyllä se palkitsee.”

Portin haluaa kannustaa kaikkia suunnistajia kokeilemaan tätä puolta.

”Että mennään äärirajoille ilman sitä rajoitetta, että on kartta luettavana. Suunnistuskisassa voi vähän turvautua siihen, että kun lähestyy se raja, kuinka kovaa voi mennä, niin luetaan karttaa ja pikkaisen lievennetään sitä huonoa oloa. Mutta sen kanssa voi oppia elämään, eikä se niin pahaa ole kuin hetkellisesti.”

Portinin mukaan suunnistusmaajoukkueessa on menty oikeaan suuntaan juoksuvauhdin kehittämisessä, mihin korona-aika on jopa tarjonnut hyviä mahdollisuuksia.

Parhaita näyttöjä on antanut viime vuoden MM-viestin hopeamitalisti Aleksi Niemi, joka juoksi pari viikkoa sitten 5 000 metriä aikaan 14.38,11 ja on sillä kahdeksantena kauden kotimaisessa tilastossa.

Samalla sijalla on Otto Kaario 1 500 metrin tilastossa ajalla 3.50,78.

”Varsinkin miesten puolella on ollut hyvä draivi, että on haluttu kokeilla omia rajoja juoksukisojen kautta. Prosessi niiden aikojen takana on se, mitä ajan takaa, että priorisoidaan juoksuvauhtia”, Portin sanoin.