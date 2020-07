Heinäkuu lähestyy loppuaan, mutta useat ulkomailla pelanneet miesten lentopallomaajoukkueen ykkösnimet ovat yhä ilman sopimusta ensi kaudeksi. Tai sopimuksia ei ole vielä ainakaan julkaistu.

”Kaikki ovet on pakko pitää avoimena. Ei voi olla naiivi ja odottaa supertarjousta yhtäkkiä tyhjästä”, Turkissa ja Ranskassa viime kaudella esiintynyt yleispelaaja Elviss Krastins kuvailee.

Salossa viime ja tällä viikolla kokoontuneesta maajoukkueryhmästä ilman julkaistua sopimusta ovat Krastinsin lisäksi yleispelaaja Antti Ronkainen, hakkuri Samuli Kaislasalo ja keskitorjuja Sauli Sinkkonen. Heistä jokainen vietti viime kauden ulkomailla.

Sinkkonen paljasti sopimusuutisia tulevan mahdollisesti piakkoin, mutta esimerkiksi Krastinsin tilanne on täysin auki. Hän on varautunut odottamaan järkevää sopimustarjousta pitkäänkin.

”Korona vaikutti lentopalloon vahvasti. Kilpailu pelipaikoista on kiristynyt, ja palkat ovat pienentyneet”, Krastins valottaa.

Euroopan sarjoihin on tunkua joka suunnalta.

”Etelä-Amerikasta on tullut pelaajia paljon Eurooppaan, koska siellä tilanne koronasta johtuen on vielä karumpi. Ja sieltä tulleet ovat suostuneet tulemaan halvalla”, viime kaudella Romaniassa pelannut Sinkkonen kertoo.

Mutkistuneet sopimuskuviot ovat mietityttäneet pelaajia.

”Urheiluelämän faktoja on, että aina ei ole tasaista. Tilanne on vähän aiheuttanut stressiä, mutta olen oppinut elämään sen kanssa tässä ammatissa. Muutakin elämää on, sanoo Krastins”, joka pääsi opiskelemaan Tampereelle kauppatieteitä.

Maailman parhaiden liberoiden joukkoon lukeutuva Lauri Kerminen jäi yllättäen tyhjän päälle viime kauden jälkeen, kun hänen venäläisseuransa Kuzbass Kemerovo ei lupailuista huolimatta jatkanutkaan suomalaisen sopimusta. Samalla Kermiseltä meni sivu suun monta varteenotettavaa seuraa.

Kerminen nähdään kuitenkin Venäjällä myös ensi kaudella, sillä Moskovan Dynamo tiedotti keskiviikkona tehneensä pelaajan kanssa yksivuotisen sopimuksen.

”Tiedän tasoni. Vaatimustason on oltava sellainen, että se vie minua eteenpäin pelaajana. Tähtään koko ajan ylemmäksi”, 27-vuotias Kerminen korostaa.

Myös Sinkkonen ja Krastins ovat Kermisen linjoilla.

”Minua ei mitkään rupusakit Euroopassa kiinnosta. Organisaation laatu on iso tekijä. Siitä en ole valmis tinkimään, Krastins, 25, tähdentää.

”Harjoitteluolosuhteet pitää olla kunnossa uudessa seurassa, että pääsee mahdollisimman kovassa kunnossa ensi vuoden EM-kotikisoihin, Sinkkonen, 30, komppaa.

Sinkkosen mukaan Suomesta löytyy niin laadukkaasti töitä tekeviä seuroja, ettei ulkomaille ole välttämättä pakko lähteä. Kilpailutilanne ulkomailla on kuitenkin Mestaruusliigaa kovempi.

”Ulkomailla pelaaminen potkii persuksille. Siellä on ekstrapaine, kun sinut on hankittu sinne ulkomaalaisena. Siellä on pakko näyttää vähän enemmän”, Sinkkonen kiteyttää.

Keskitorjujille ja yleispelaajille pelipaikkoja Euroopasta löytyy liberoita huomattavasti helpommin. Tämä johtuu siitä, että liberoita kentällä tarvitaan kerralla vain yksi, ja siitä, että seurat haluavat useimmiten käyttää taloudelliset paukkunsa pelaajiin, jotka tekevät pisteitä.

”Pallontappajat ovat valokeilassa, liberot näkymättömissä. Ei harmita, jos joku tienaa enemmän kuin minä. Onneksi ei tarvitse ihan ilmaiseksi pelata. Pystyn tuomaan leivän pöytään”, Kerminen virnistää.