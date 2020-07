Yleisurheilu

Ensivaikutelma voi pettää. Niin käy 19-vuotiaan Topias Laineen kohdalla.

Laine näyttää pikajuoksijalta, mutta oikeasti hän on Suomen neljänneksi paras keihäänheittäjä tällä hetkellä. Helsinkiläinen heitti heinäkuun puolivälissä Lahden gp-kisoissa ennätyksensä 78 metriä ja 16 senttiä.

Vanha ennätys (76,98) parani kerralla runsaalla metrillä. Se oli Laineen kolmas kisaheitto tänä kesänä.

Tiistaina Laine heitti Orimattilassa Tähtien kisoissa 74,55, joka on hänen kaikkien aikojen viidenneksi paras tuloksensa.

”Heittäminen oli aika hakemista. En saanut vietyä vauhtia loppuun. Askelmerkitkään eivät olleet ihan paikallaan. Oli hankalan tuntuista. En ole tulokseen tyytyväinen”, Laine kommentoi kauden toista kisaansa.

Seuraavaksi tavoitteena on oman isän ennätyksen rikkominen. Yki Laine heitti heinäkuussa 1989 keihästä lähelle 80 metrin rajaa, 79,70.

”Perheen herruus on otettava tänä kesänä. Kahdeksankymmenen metrin heitto on mahdollinen ja selkeä tavoite tälle kesälle. En ole mikään klassinen harjoitusheittäjä, jolta löytyy tarinoita, että on heittänyt treeneissä ties kuinka pitkälle”, Topias Laine sanoo.

Keihäsperinne jatkuu perheessä, sillä isä toimii poikansa valmentajana. Toisena valmentajana on Harri Laiho.

Laine kiittelee vuolaasti valmentajiaan ja sitä, että heittämiseen ja harjoitteluun on löydetty oma linja.

”Ei tarvitse matkia muita heittäjiä. Treenaan paljon juoksemalla. On löydetty oma juttu, jota kautta tehdään. Varmaan heitän vähemmän kuin muut. Jokainen heitto tehdään laadulla, ei määrällä.”

Laineen kauden aloitus siirtyi pitkälle kesään osin koronavirusepidemian takia ja osin loukkaantumisen takia. Hän loukkasi nilkkansa tammikuussa viestijuoksun seuraottelussa Kupittaan hallissa Turussa.

”Aitajuoksu oli lempilajini. Sitten jotenkin keihäs alkoi tuntui mielekkäältä, ja homma on alkanut toimia. Tietysti isän heittotausta vaikutti paljon.”

Aivan oikein, pikajuoksussa.

Kaarteessa vääntynyt nilkka leikattiin helmikuussa. Kevät meni toipuessa.

”Kupittaan kaarteet ovat aika jyrkät. Vissiin useammalla on mennyt siellä nilkkoja välillä. Kevät oli aika hankala. Vammat ovat aina ikäviä, ja siitä tuli pientä katkeruutta”, Laine sanoo.

Laine voi olla ominaisuuksiltaan maailman nopeimpiin kuuluvia keihäänheittäjiä. Hän on juossut sata metriä aikaan 11,14 sekuntia. Kahdenkymmenen metrin lentävän pyrähdyksen hän pinkaisee alle kahdessa sekunnissa.

Siinä olisi muilla heittäjillä tekemistä. Toki nopeus on tärkeä elementti jokaiselle keihäänheittäjäksi mielivälle.

”Nopeus on minulle selvä etu. Juoksen aika paljon nopeammin kuin kukaan toinen keihäänheittäjä. Mahdollista, jos kävisin tänä kesänä juoksemassa myös satasen”, Laakso sanoo.

Erikoisuutena on, että Laine myös harjoittelee paljon pikajuoksijoiden kanssa.

”Voihan niitä helsinkiläisiä keihään olympiavoittajia tulla vielä lisääkin.”

Lukion jälkeen Topias Laine aikoo heittäytyä täysipäiväiseksi urheilijaksi, jos se vain mahdollista.

Paitsi nopeudeltaan Laine on keihäänheittäjänä harvinaisuus myös muuten. Hän kuuluu harvoihin helsinkiläisiin keihäänheittäjiin.

Helsingistä on tosin noustu ennenkin keihäänheiton huipulle. Arto Härkönen voitti olympiakultaa vuonna 1984 Los Angelesissa tuloksella 86,76.

Laine edustaa samaa seuraa kuin Härkönen, Helsingin Kisa-Veikkoja (HKV).

”Voihan niitä helsinkiläisiä keihään olympiavoittajia tulla vielä lisääkin”, Laine hymyilee.

Vuonna 2018 Laine heitti kultaa nuorten kesäolympialaisissa, joten pää isoihin arvokisoihin on sitä kautta avattu.

Laine käy Mäkelänrinteen urheilulukiota, ja hän asuu vanhempiensa luona Roihuvuoressa.

”Kotona asuminen helpottaa elämistä, mutta tilanne varmaan muuttuu sitten, kun lukio on käyty ensi keväänä”, Laine arvelee.

Koulun jälkeen Laine haluaa heittäytyä täysipäiväiseksi urheilijaksi, jos se on mahdollista.

”Ensin pitää saada tulostaso sille tasolle, että ainakin voi urheilla täysillä. Täytyy sitten katsoa, että tekeekö jotain muuta siinä rinnalla.”

Laineella on vahva urheilutausta. Hän on pelannut koripalloa ja käsipalloa koulussa. Yleisurheilun hän aloitti aitajuoksijana.

Suosikkiheittäjänään Laine pitää tšekkiläistä Jan Železnýä, jolla on yhä voimassa oleva maailmanennätys 98,48 metriä.

”Tykkään hänestä teknisesti eniten. Kukaan ei ole pystynyt samanlaiseen tekniseen suoritukseen tai saanut keihästä yhtä pitkälle.”

Topias Laine aikoo heittää tänä vuonna 80 metriä ja ottaa perheen ennätyksen itselleen isältään Ykiltä.