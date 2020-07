Kaikki tämän vuoden naisten sekä miesten ammattilaistenniksen Kiinaan kaavaillut turnaukset on peruttu koronapandemian vuoksi.

Ammattilaistennikselle kovan iskun taustalla on Kiinan päätös olla järjestämättä valtaosaa loppuvuodelle suunnitelluista kansainvälisistä urheilutapahtumista.

Naisten WTA-kiertueen päällikkö Steve Simon kertoo verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa, että WTA:ssa ollaan erittäin pettyneitä siihen, ettei Kiinan turnauksia järjestetä tänä vuonna.

Simonin mukaan kiertue kuitenkin kunnioittaa kiinalaisviranomaisten tekemää päätöstä ja WTA odottaa hänen mukaansa innokkaana paluuta Kiinaan niin pian kuin se vain on mahdollista.

Muun muassa WTA-kiertueeseen kuuluvat Wuhanin avoimet peruuntuvat tältä vuodelta. Wuhanin turnauksesta oli odotettu poikkeuksellisen symbolista tapahtumaa. Tenniskauden alkua lykännyt koronaviruspandemia lähti liikkeelle juuri Wuhanista viime vuoden lopulla.

Miesten ATP-kiertueen osalta järjestämättä jäävät muun muassa Shanghai Masters -tennisturnaus sekä Kiinan avoimet.

”Raskain sydämin ilmoitamme, ettei ATP-turnauksia pelata Kiinassa tänä vuonna”, ATP:n puheenjohtaja Andrea Gaudenzi kertoo järjestön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.

WTA:n Simonin tavoin myös Gaudenzi painottaa ATP:n kunnioittavan Kiinan hallinnon tekemää päätöstä. Gaudenzi kuvailee tiedotteessa kiinalaisfanien kuuluvan maailman intohimoisimpien tennisfanien joukkoon.

Tenniskausi on ollut tauolla maaliskuun puolivälistä lähtien. Kauden on ollut määrä jatkua elokuussa, mutta koronatilanne on jatkanut kapuloiden heittämistä rattaisiin.

Aiemmin tällä viikolla peruttiin miesten ammattilaistenniskiertueen paluukilpailuksi kaavailtu Washingtonin ATP-turnaus. Turnaus oli tarkoitus pelata 13. elokuuta alkaen, mutta koronavirustilanteen aiheuttamat epävarmuudet estivät sen järjestämisen.

Washingtonin turnauksen perumisen myötä seuraava kilpailu kalenterissa on Cincinnatin ATP Masters 1 000 -turnaus, joka pelataan poikkeuksellisesti New Yorkissa. Heti sen perään New Yorkissa on tarkoitus pelata Yhdysvaltain avoimet.

Naisten WTA-kiertueen on määrä alkaa elokuun alussa Italian Palermossa.

Kiinan ilmoituksen myötä myös muiden kansainvälisten urheilutapahtumien kohtalo on vaakalaudalla.

Esimerkiksi formula 1 -sarjan Shanghaissa järjestettävää Kiinan gp:tä on aiemmin lykätty koronapandemian vuoksi. Kiinan tuoreen linjauksen myötä kilpailun kohtalo voi olla sinetöity.