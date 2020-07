Jalkapallon Kansallisessa liigassa on pääkaupunkiseudulla on varsinainen juhlaviikonloppu, kun neljällä joukkueella on kotiottelu, eikä FC Hongan tarvitse matkustaa Töölöä kauemmaksi.

Lauantaina naisten liigassa pelaavat kotikentällä TiPS, PK-35 Vantaa ja PK-35 Helsinki, sunnuntaina läpileikkaus huipentuu jännitteiseen otteluun HJK–FC Honka.

Töölön Jalkapallostadionin tekonurmelle juoksee sunnuntaina metroderbyssä Suomen naisjalkapallon tulevaisuuden tähtiä. Joukkueina kentällä on viime kauden kärkikaksikko.

Nuorisokaartista HJK:n Annika Huhta ja Anna Koivunen kohtaavat FC Hongan Nana Yangin ja Dana Leskisen. Kvartetti oli avainroolissa alle 17-vuotiaiden MM-turnauksessa Uruguayssa loppuvuodesta 2018. Nyt he tekevät läpimurtoa Kansallisessa liigassa.

Metroderbyssä HJK:n pyrkii valloittamaan keskikentän triolla Essi Sainio, Linda Ruutu, Annika Huhta. Trion pitävyyden haastavat FC Hongan Leskinen, Milla Punsar ja Klubissa viime kaudella pelannut Vilma Hakala.

”Meidän on onnistuttava puolustamaan omaa boksia ja omaa aluetta. Hongalla on todella hyviä hyökkääviä yläpään pelaajia”, mietti HJK:n päävalmentaja Jonne Kunnas.

”Ottelu on molemmille joukkueille iso, ja kummankin joukkueen odotukset ovat korkealla.”

Mestaruutta puolustavan HJK:n alkukausi ei ole ollut samanlaista lentoa kuin viime vuonna. Viime kaudella Klubi jyräsi runkosarjan kaikki 18 ottelua ilman tappiota.

Roosa Ariyo on Kansallista liigaa johtavan Tikkurilan Palloseuran kapteeni.

Nyt kuuden pelin jälkeen pääkaupungin ylpeys HJK on kokenut tappion Åland Unitedille ja pelannut tasan PK-35 Vantaan sekä PK-35 Helsingin kanssa.

”En ole huolissani. Vuosi on ollut poikkeuksellinen, ja sarja on tasainen. Alku on merkki siitä, että meidän on pystyttävä parantamaan, jotta olemme lopulta siellä mihin kuulumme eli kärjessä”, sanoi Kunnas.

Liigakärjessä ainoana joukkueena ilman tappiota on Tikkurilan Palloseura. TiPS pelaa taktisesti hyvää jalkapalloa. Sen vahva karvauspeli tuottaa päänvaivaa ja painetta vastustajan pelirakentelulle.

”TiPSin paikka kärjessä on osittain yllättävää, vaikka joukkue oli viime vuonna liiganelonen ja paha vastustaja”, puntaroi Kunnas. ”Joukkue on vuodessa vahvistunut.”

HJK:n Essi Sainio ja PK-35 Vantaan Anna Olmala kamppailivat pallosta 3. heinäkuuta pelatussa ottelussa.

Tikkurilan päävalmentajan Pauliina Miettisen runkopelaajiin kuuluvat varma toppari Eerika Hämäläinen, keskikentän juoksuvoimainen Oona Siren sekä irtiottokykyinen kärki Roosa Ariyo.

Liigan maalipörssin kakkonen Ariyo on tehnyt kuusi osumaa eli saman määrän kuin koko viime kaudella. TiPS:n uusi kapteeni Ariyo on oppinut pelin alkeet Kirkkonummella.

TiPS:n hiljainen taustavaikuttaja on joukkueen mentorina työskentelevä ex-maalivahti Heidi Foxell, joka loukkaantui vakavasti poliisiopiskelijana ampumavälikohtauksessa Hyvinkäällä 2012.

Alkukauden yllättäjä on liiganousija PK-35 Helsinki, joka on pelannut kotiotteluitaan Puistolassa ja Pihlajamäessä. Tämän hetken sarjanelonen on voittanut pääkaupunkiseudun otteluissaan PK-35 Vantaan ja FC Hongan sekä pelannut tasan HJK:ta ja TiPSiä vastaan.

”PK-35 Helsingin pelaajisto on ollut pitkään yhdessä. Joukkue puolustaa hyvin ja hyökkää vahvasti”, kuvaili Kunnas.

PK-35 Helsinkiä valmentaa maajoukkueen ex-keskikenttäpelaaja ja tyylitaituri Rami Rantanen, joka voitti neljä Suomen mestaruutta. Hänen tyttärensä Amanda Rantanen on avannut kauden neljällä liigaosumalla ja johtaa seuran maalipörssiä.

PK-35 Vantaan paluu pääsarjaan on ollut kompastelua. vaikka valmennuksella ja runkopelaajilla on vankka liigakokemus. Seura pelasi viime kauden Ykkösessä, koska hallinneen mestarin liigalisenssihakemus ei täyttänyt taloudellisia kriteereitä.

Myyrmäessä kotiottelunsa pelaava seura voitti 2010-luvulla seitsemän mestaruutta.

”Vantaalaisten alkukausi on yllättänyt, sillä joukkue pelaa hyvin, mutta pisteitä ei tunnu kertyvän”, arvioi HJK-luotsi Kunnas.

”Joukkueen rakenne on kohdallaan, mutta riittääkö pelaajaringin laajuus?”

HJK:ta edustava Dana Leskinen kuului kaksi vuotta sitten 17-vuotiaiden MM-kisoissa pelanneeseen Suomen maajoukkueeseen.