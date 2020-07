Venäjän antidopingtoimiston Rusadan johtaja Juri Ganus kertoo Ylen haastattelussa säilövänsä omaa vertaan, koska pelkää henkensä puolesta.

56-vuotias Ganus on toiminut pestissään vuodesta 2017 lähtien. Hän on kritisoinut maansa dopingkulttuuria ja ilmaissut halunsa taistella puhtaan urheilun puolesta. Se ei ole ollut Venäjällä kaikkien mieleen.

Esimerkiksi Venäjän olympiakomitean tilaamassa tarkastuksessa Ganusia epäillään Rusadan varojen ja asemansa väärinkäytöstä. Hän kiistää väitteet painokkaasti.

Ganusin edeltäjät Vjatšeslav Sinev ja Nikita Kamajev kuolivat äkillisesti helmikuussa 2016. Ganus ja moni muu piti kaksikon kuolemia epäilyttävinä.

Kiistellyksi persoonaksi muuttunut Ganus kirjoitti viime viikon lauantaina Twitter-päivityksen, jonka lopuksi hän ilmoitti rakastavansa elämää eikä aio tehdä itsemurhaa.

”Olen opiskellut oikeustieteitä ja tehnyt paljon johtotason töitä liikemaailmassa. Kokemukseni vuoksi tiedän eri vaihtoehdot, miten nykytilanne voi kehittyä”, Ganus selittää päivitystään Ylelle.

”Jos päättäjät ottavat minut virasta olemattomin perustein, siitä seuraa kovia kansainvälisiä sanktioita. Toinen vaihtoehto on kehottaa minua eroamaan, mutta sitä en tee. Tämä on kutsumukseni. Kolmas vaihtoehto on, että kuolen. Valitettavasti olen nähnyt epäilyttäviä kuolemia. Kirjoitin Twitter-päivitykseni varoittaakseni vastustajiani.”

Ganus kertoo Ylelle ”perusteettoman ja keksityn” tarkastuksen tuovan hänen mieleensä 1990-luvun. Hän sanoo varautuneensa vahingoittamisyrityksiin esimerkiksi luovuttamalla vertaan.

”Olen säilyttänyt erikseen verinäytteitäni. Jos minulle tapahtuu jotain, muutokset veriarvoissani voidaan tutkia”, Ganus kertoo.

”Kaikki tiedostavat tilanteen ja pelkäävät. Vain tyhmä ei pelkäisi.”

Venäjän urheilu on ollut kriisissä marraskuusta 2015 lähtien. Tuolloin maailman antidopingtoimisto Wada julkaisi raportin, jossa se kertoi maan yleisurheiluun pesiytyneeseen laajasta ja systemaattisesta dopingin käytöstä sekä sen peittelystä.

Maan valtiojohtoinen dopingjärjestelmä paljastui laajassa selvityksessä seuraavana vuonna. Myöhemmin Venäjää on rangaistu muun muassa siitä, että Moskovasta on lähetetty Wadan tutkittavaksi manipuloitua dopingdataa.