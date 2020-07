Tapio Perttusen treenaama Vixeli riittäisi kykyjensä puolesta viikon päästä juostavissa kuninkuusraveissakin, mutta maltillinen valmentaja valitsi suojatilleen vielä ikätovereiden lähdön Joensuusta. Kuusivuotiskunkussa (kohde 6) Vixeli antaa monta takamatkaa tasoitusta, mutta HS luottaa sen silti kiertävän kaikki.

USA:sta peräisin olevat yhteen kirjoitetut hevosen nimet yleistyvät meilläkin. Imakeituptothesky (kohde 3) on varmuudellaan jatkuvasti kärkipäässä. Vermon viime kerran hopeaa ei parane moittia, Härmän voitossaan tamma suorastaan loisti. Varma.

Mark More (kohde 5) on yksi kierroksen suurista suosikeista. Hyvä jalka sille on paremman lähtöpaikan Smiley Match. Tamma teki viimeksi timanttisen esityksen ja hävisi vain kahdelle ikäluokan eliittiin kuuluvalle.

Toto75-kierros 30, Joensuu

1. lähtö: 1,3,2,9 (8,6)

2. lähtö: 8,4,11 (1,6)

3. lähtö: 8 (6,12)

4. lähtö: 2,3,8,9,1,12,13,15,14,5,11 (7,10)

5. lähtö: 11,1 (5,10)

6. lähtö: 8 (7,6)

7. lähtö: 10,3,2,1 (9,4)

48 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (25.7.) klo 15.Kari Linna