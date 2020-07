Kautensa heikosti formula ykkösissä aloittaneen Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto kertoo tallin seuranneen tyytyväisenä Mick Schumacherin suorituksia formula kakkosissa.

Samalla Binotto sanoo Ferrarin odottavan sarjan historian legendaarisimpien kuljettajien joukkoon kuuluvan Michael Schumacherin pojalta vielä lisänäyttöjä ennen tulevan kauden tallipaikkojen ratkaisua.

”Mick on tehnyt hyvää tulosta, ja mielestäni hän on ollut tänä vuonna paljon viime kautta parempi”, Binotto sanoo brittiläisen autourheilusivuston Autosportin mukaan.

21-vuotias Schumacher on kolmen kisaviikonlopun ja kuuden ajetun kilpailun jälkeen formula kakkosten MM-sarjan nelossijalla. Hänellä on kasassa 39 pistettä, joista 25 viime viikonlopulta Unkarista.

Prema Racingin väreissä ajava Schumacher oli Hungaroringilla kolmas sekä lauantain normaalikisassa että sunnuntain sprinttikisassa. Formula kakkosten normaalikisa on mitaltaan noin 180 kilometriä ja sprinttikisa noin 120 kilometriä.

”Hän on näyttänyt kehittyneensä tänä vuonna. Mukana on ollut huonoa tuuriakin, mutta kun katsotaan hänen tuloksiaan Unkarissa, hän pärjäsi hyvin. Mick menee eteenpäin, mikä on tärkeää”, Binotto kehuu.

Ferrari-pomon mukaan ensi kausi voi tulla nuoremmalle Schumacherille vielä liian aikaisin. Binotto painottaa F2-kauden kokonaissuorituksen näyttelevän suurta roolia tallin päätöksissä.

”Hän on formula ykkösissä silloin kun uskomme hänen kehittyneen riittävästi. Lisäksi hänen täytyy jatkaa samaan tapaan kuin nyt.”

Ferrarin kuskeista Charles Leclerc on formula ykkösten kuljettajien MM-sarjassa seitsemäntenä ja Sebastian Vettel kymmenentenä.

Ferrarilla on ensi kaudeksi sopimus sekä Leclercin että Carlos Sainz juniorin kanssa. Rallilegenda Carlos Sainzin poika ajaa tällä kaudella McLarenilla ja on MM-sarjassa yhdeksännellä sijalla.

Mick Schumacher on kuulunut viime vuodesta lähtien Ferrarin nuorten kuljettajien kehitysohjelmaan Ferrari Driver Academyyn.