Nyrkkeilyä ratikkakiskoilla, punnerruksia Senaatintorilla, väistelyä Esplanadilla ja lopulta vetiset iskut Eiran rannassa.

Keskiviikkona vietettiin kansainvälistä nyrkkeily-päivää ja nyrkkeilijä Elina Gustafsson halusi osallistua siihen tuomalla esiin positiivisia puolia nyrkkeilystä.

”Päätin, että nyt aion tehdä nyrkkeilystä hupia.”

Nyrkkeilyn kansainvälinen lajiliitto Aiba oli toivonut, että nyrkkeilijät ottaisivat nyrkkeilyaiheisia kuvia oman kaupunkinsa nähtävyyksien luona, mutta Gustafsson vei idean seuraavalle tasolle. Lopputuloksen hän julkaisi Instagramissa.

Väkeä oli liikkeellä aika paljon, joten alkuun nyrkkeilijää hieman ujostutti.

”Mietin, että nyt vain menen ja teen. Minä vain nyrkkeilin ja samalla jengi jutteli, että hyvä kun joku treenaa, kun me vaan syödään jäätelöä. Mansikoitakin minulle yritettiin myydä ja yksi vanhempi rouva sanoi puhelimeen, että tossa meni se mestari”, Gustafsson nauraa.

Video päättyy veteen. Meriveden lämpötila huoletti vain järvivedessä kesän aikan uinutta Gustafssonia, mutta turhaan.

”Kävin ehkä niin kuumana etten huomannut kylmää.”

Moni tunnisti Euroopan mestarin ja kysyi, miten kolme kuukautta sitten pääkapunkiseudulle muuttanut nyrkkeilijä on kotiutunut?

”Hyvin, tämä on mennyt paremmin kuin ajattelin. Minulla on valmentajat, yhteistyökumppanit, seura ja sali täällä, joten oli järkevää muuttaa.”

Gustafsson vietti hetki sitten viikon kesäloman, mutta muuten kesä on mennyt treenatessa. Nyt hän on aloittanut lajikohtaisen peruskuntokauden.

”Nyt on täysi hööki päällä, saan koutsi Joni Turusen kanssa hyvää sparria ja tekniikkaa, ei ole tarvinnut miettiä, mistä saisi sopivia sparreja. Jofa on tosi hyvä treenikaveri, ei ole liian pitkä, mutta hänellä on ulottuvat kädet. Oikea lonkerokäsi”, Gustafsson kuvailee.

Nyrkkeilijän kilpailukausi alkaa näillä näkymin lokakuussa Saksassa. Olympiakarsinnat ovat keväällä.

”Juuri varmistui, että lokakuun puolessa välissä on Kölnissä turnaus. Saksassa on ehkä toinenkin turnaus syksyllä. Joulukuu varmaan menee Kazakstanissa leireillessä ja kisatessa, jos pääsemme sinne.”