Frisbeegolfin pro-tourin osakilpailu on parhaillaan käynnissä Tampereella. Avoimessa luokassa nähtiin perjantaina aamupäivällä upea yksittäissuoritus, kun laukaalaisseura Puskaputtaajia edustava Väinö Mäkelä heitti kierroksen päätösväylällä hole-in-onen.

Kierroksen päättänyt väylä 18 on pituudeltaan 107 metriä.

Mäkelä on kotimaisen kärkikiertueen mestari vuosilta 2018-2019 sekä suomalaispelaajien ratingtilaston kärkinimi. Jyväskyläläinen on menestynyt myös arvokisoissa, ja on voittanut muun muassa junioreiden EM-kultaa vuonna 2016 sekä avoimen luokan EM-pronssia vuonna 2018.

Kolmipäiväisessä kilpailussa pelataan jokaisena päivänä yksi kierros. Finaalikierros käynnistyy sunnuntaina. Tuloksia voit seurata täältä.