KHL-joukkue Jokerit on saanut kaikki pelaajat Helsinkiin ja joukkueharjoitukset käynnistyvät toden teolla maanantaina. Marko Anttila kertoo seuran Youtube-kanavan videolla, että alkuun on otettu rauhallisesti, vaikka välillä peleissä on menty kovaakin.

”Totuttelua uusiin kamoihin ja jäällä on oltu. Kaikki eivät ole välttämättä kesän aikana päässeet jäälle, ihan hyvä, että otetaan nyt alkuun vähän rauhallisemmin”, Anttila kertoo.

Rauhallisesta alusta huolimatta keskinäisissä neljä vastaan neljä peleissä on jo menty aika kovaa. Varsinkin Jesse Joensuu on pelannut tunteella.

”Näyttää menevän hermo joka päivä. Sitä se on kun on häviävässä joukkueessa”, Anttila kuittailee.

Joensuu ei kuulemma ole pysynyt kentällä pelien loppuun asti.

”En tiedä mihin hän lähtee, varmaan treenaamaan niitä läpiajoja tuonne kuivaharjoittelukentälle. Mutta katsotaan, jos hän saisi vielä tulosta tässä harjoituskaudella, niin saadaan hänetkin hymyilemään.”

Anttilan keltaiset ovat ilmeisesti dominoineet joukkueen keskinäisiä vääntöjä Joensuun punaisia vastaan. Anttila perustelee hyvää virettä tutun kuuloisin fraasein.

”Meillä on hyvä joukkuehenki, urheilu on kivaa ja kotiasiat kunnossa.”

Keskinäisistä peleistä huolimatta yhteiselo kopissa on alkanut hyvin. Rauhallisen kevään ja kesän jälkeen ainakin Anttilan akut ovat täynnä. Hän uskoo, että joukkuekavereillakin on hyvä tilanne lähteä uuteen kauteen.

”Varmasti kaikki ovat saaneet parannella, jos on ollut jotain vammaa ja keskittyä harjoitteluun, kyllä se antaa potkua tulevaan.”