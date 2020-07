Amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Colin Kaepernick aloitti polvistumisprotestin Yhdysvaltojen kansallislaulun aikana vuonna 2016.

Hän ei halunnut seistä kansallislaulun aikana, koska koki että maassa on yhä paljon epätasa-arvoa. Sittemmin protesti levisi ja Kaepernickista tuli tunnettu mustien oikeuksien puolustaja.

Kaepernick on innoittanut ihmisiä ympäri maailmaa. Taiteilija Fabian Williams maalasi hänestä jättimäisen muraalin hylättyyn rakennukseen vuonna 2017 Atlantassa.

BBC haastatteli Williamsia ja teki videon taiteilijan protestista.

Seinämaalaus purettiin vuonna 2019. Williams näki, kuinka puskutraktorit kaatoivat seinää ja järkyttyi.

”Tämä tapahtui mustan historian kuukauden ensimmäisenä päivänä. Pitikö poliisin raakuutta ja systemaattista rasismia vastaan protestoineen Kaepernickin kuva repiä juuri silloin?”

Wlliamsin mukaan taide on viestintää ja myös purkamispäivä oli selkeä viesti siitä, mitä hänen taideteoksestaan ajateltiin.

Williams tapasi rakennuksen omistajan, joka kertoi, että häntä oli painostettu purkamaan rakennus. Talo oli reitillä, jonka ohi NFL-joukkueet säännöllisesti kulkevat Atlanta Falconsin stadionille.

Virallinen syy rakennuksen purkamiselle oli sen vaarallisuus.

”He sanoivat, että rakennus on vaara yhteisölle, mutta he jättivät roskat sinne 30 päiväksi, vaikka täällä on paljon lapsia. Purkaminen myös uhmasi kaupungin purkuohjeita.”

Muraalin romuttaminen suretti yhteisöä ja suuttutti paikallisia taiteilijoita. Niinpä he päättivät maalata lisää Kaepernickin kuvia.

Williamsin johdolla seitsemän tunnettua katutaiteilijaa maalasi yhteensä kahdeksan uutta muraalia ympäri kaupunkia kolmessa päivässä ajoittaen kuvat viime vuoden Superbowl-sunnuntaille.

Williams työskenteli hankkien rahoitusta KaeperBowliksi nimetylle hankkeelle sekä järjesteli lupia ja tarvikkeita maalauksia varten. Kun ensimmäinen maalaus oli valmis, ihmiset tulivat ihastelemaan sitä.

”Se oli jotain, joka tuntui oikealta. Se oli kaunista ja koko kaupunki tuli tukemaan työtämme ihan kuin he olisivat odottaneet jotain, joka aktivoisi heitä.”

KaeperBowl keräsi yli 10 000 dollaria jo kahdessa päivässä, joten Williams pystyi perustamaan voittoa tavoittelemattoman Bloom-järjestön, joka tarjoaa ruoka-apua kaupungin heikoimmassa asemassa oleville.

”Suuri osa näistä yhteisöistä näkee nälkää. Jos kaupunki ei varmistaa apua heille, meidän on tehtävä se. Kyse ei ole siitä, että se vie aikaa tai rahaa, se vain on asia, josta on huolehdittava.”

Muraaleista löytyy kuvia Instagramissa Kaeperbowl-asiasanalla.