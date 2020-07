Juventus varmisti sunnuntaina Italian jalkapallomestaruuden voitettuaan Sampdorian 2–0 tyhjälle katsomolle pelatussa ottelussa. Mestaruus on Juventuksen yhdeksäs peräkkäinen.

Kymmenen maalia koronavirusrajoitusten aiheuttaman tauon jälkeen tehnyt Cristiano Ronaldo omisti kuvapalvelu Instagramissa voiton Juventuksen faneille.

”Tämä on omistettu kaikille Juventuksen faneille, erityisesti niille, jotka ovat kärsineet ja kärsivät pandemiasta, joka on yllättänyt meidät kaikki kaatamalla maailman”, 35-vuotias portugalilainen kirjoitti uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Tämä ei ollut helppoa! Teidän rohkeutenne, asenteenne ja päättäväisyytenne olivat voima”, jota tarvitsimme.

Italian Serie A:ta on jäljellä vielä kaksi kierrosta. Juventuksen perässä on Inter, joka ei pysty enää kuromaan joukkueiden välistä eroa. Tuoreet mestarit ovat milanolaisia seitsemän pistettä edellä.

Aivan Interin perässä ovat Atalanta ja Lazio. Joukkueiden ja Interin välillä on vain yhden pisteen ero.

Juventus on nyt voittanut yhteensä 36 kertaa Serie A:n mestaruuden. BBC:n mukaan 36 mestaruutta on ennätys Euroopan viidessä pääsarjassa (Englanti, Espanja, Saksa, Italia ja Ranska). Ronaldon entisellä joukkueella, espanjalaisella Real Madridilla on mestaruuksia kaksi vähemmän.

Mestaruuden ratkaisseen ottelun ensimmäistä maalia saatiin odottaa ensimmäisen jakson lisäajalle, kunnes Juventuksen Cristiano Ronaldo ohjasi pallon maaliin Miralem Pjanicin vapaapotkusta.

Toisella puoliajalla Juventuksen 2–0-maalin teki Frederico Bernadeschi. Sampdorian maalivahti oli torjunut Ronaldon laukauksen, minkä jälkeen Bernadeschi onnistui ohjaamaan paluupallon sisään.

77. minuutilla Juventus sai ylivoiman, sillä Sampdorian Morten Thorsby ajettiin pois kentältä tämän saatua ottelun aikana kaksi keltaista korttia.

Torinolaisilla oli mahdollisuus kolmanteen maaliin, kun joukkue sai rangaistuspotkun taklauksesta hieman ennen toisen puoliajan päättymistä. Ronaldo kuitenkin epäonnistui ja laukoi pallon ylärimaan.