Brescian jalkapallomaalivahti Jesse Jorosta ollaan viemässä pois Italian liigasta, kertoi Calciomercato-sivusta.

Brescia putoaa tämän kauden päätteeksi Serie B:hen, mutta Joronen, 27, on herättänyt kiinnostusta torjunnoillaan.

Jorosen perässä ovat englantilaisseurat West Ham ja Watford ja Italian Serie A:n AS Roma. Maalivahtina Joronen on parhaassa iässä ottamaan suurempai haasteita vastaan.

Siirtohuhuissa pyörineistä seuroista Watford on putoamassa Englannin Valioliigasta Mestaruussarjaan. West Ham säilyttää niukasti sarjapaikkansa ylhäällä. AS Roma on perinteinen Serie A:n huippujoukkue, joka on parhaillaan sarjassa viidentenä.

Kookkaan Jorosen sopimus Berscian kanssa kestäisi näillä näkyvin kesäkuun looppuun 2022, joten vapaana pelaajana hän ei olisi siirtymässä. 197-senttinen Joronen oli päättyneellä kaudella Brescian ykkösvahti.

Huuhkajissa Joronen on jäänyt Bayer Leverkusenia edustavan Lukas Hradeckyn varjoon, mutta saanut silti pelata kahdeksan A-maaottelua.

Joronen pelasi Bresciassa tällä kaudella 29 liigaottelua alusta loppuun ja yhden cupin ottelun. Viime lauantain Parma-ottelussa Joronen ei ollut kokoonpanossa.

Juventus varmisti viime kierroksella Italian mestaruuden ja Brescia on kaksi kierrosta ennen loppua viimeistä edellinen, kun kolme joukkuetta vaihtaa sarjatasoa Serie B:hen. Brescia ei voi enää pelastua kahden viimeisen kierroksen aikana, joten putoaminen on varmaa.