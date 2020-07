Formula ykkösten kuusinkertainen mestari Lewis Hamilton on joutunut selittelemään Instagram-tilillään välitettyä viestiä, joka liittyi koronavirusrokotteeseen kytkettyihin todentamattomiin salaliittoteorioihin, kertoo BBC.

Hamilton jakoi viestin Bill Gatesista ja rokotteen kehittämisestä 18 miljoonalle seuraajalleen. Viesti oli julki Instagram Stories -näkymässä 13 tuntia, jonka jälkeen se poistettiin.

Videolla on Microsoftin toisen perustajan Gatesin haastattelu, jossa Gates puhuu rokotteeseen liitetyistä haittavaikutuksista ja kiistää teoriat, joiden mukaan rokotteen ohessa ihmisiin asennettaisiin mikrosiru.

Hamiltonin Instagram-tilillä videon ohessa on kommentti, jossa todetaan: ”Muistan, kun kerroin ensimmäisen valheeni.” Kommentti on tulkittu vihjaukseksi, että Gates ei puhu totta muun muassa kiistäessään mikrosiruväitteen.

Nyt F1-kuljettaja on julkaissut lausunnon, jossa hän ymmärtää sen, että hänet on voitu ymmärtää väärin. Hamilton totesi, että hän ei ollut nähnyt videon mukana ollutta kommenttia, joka on aiheuttanut runsaasti arvostelua sosiaalisessa mediassa.

”Haluan tehdä selväksi, että en ole rokotevastainen ja että se [rokote] on tärkeä taistelussa koronavirusta vastaan”, Hamilton mainitsi.

Hamilton kuitenkin ilmaisi huolensa mahdollisista rokotteen sivuvaikutuksista ja miten rokote rahoitetaan.

Gates on joutunut koronaviruspandemian aikana useiden salaliittoteorioiden kohteeksi. Yksi väitteistä on muun muassa se, että Gates olisi itse kehittänyt viruksen ansaitakseen rokotteella.

Gatesin ja hänen puolisonsa Melinda Gatesin säätiö rahoittaa sadoilla miljoonilla euroilla koronavirusrokotteen kehittämistä.