Miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann on nimennyt nuoren joukkueen keskiviikkona ja torstaina Viroa vastaan pelattaviin maaotteluihin. Yhteensä Dettmann valitsi mukaan 14 pelaajaa.

Susijengin keski-ikä Viro-otteluissa on 22,3 vuotta. Mukana on viisi miesten maajoukkueen ensikertalaista.

Ensimmäistä A-maaotteluaan kärkkyvät Daniel Dolenc, Tuukka Jaakkola, Lassi Nikkarinen, Remu Raitanen ja Touko Tainamo. Kokeneempaa kaartia edustavat MM-karsinnoissa paljon vastuuta saaneet Alexander Madsen, Mikael Jantunen ja Topias Palmi.

”Nyt on minuutteja ja vastuuta luvassa pelaajille, joiden A-maaottelukokemus on toistaiseksi ollut vähäisempää. Viro peittosi vastikään omassa kotiturnauksessaan Liettuan ja Latvian, joten tiedossa on aivan ensiluokkainen haaste nuorille miehillemme”, Dettmann sanoo.

Keskiviikkona Suomi kohtaa Viron Tapiolassa ja torstaina Lohjan Kisakalliossa.

Suomen joukkue maaotteluissa:

Lassi Nikkarinen

Tuukka Jaakkola

Touko Tainamo

Henri Kantonen

Ville Tahvanainen

Mikael Jantunen

Elias Valtonen

Alexander Madsen

Edon Maxhuni

Daniel Dolenc

Andre Gustavson

Shawn Hopkins

Remu Raitanen

Topias Palmi