Norjassa on jo pitkään käynyt kuumana keskustelu, onko hiihtotähti Therese Johaug oikeutettu saamaan arvostetun Egebergin kunniapalkinnon.

Palkinnon perusteluissa on lause: ”Ehdokkaan pitää olla urheilun arvojen mukainen hyvä roolimalli.”

Johaugin taakkana on dopingkäry, jota on pidetty mahdollisena esteenä kunniapalkinnon saamiseksi. Tosin Norjassa Johaugin dopingkärystä korostetaan, että kyse ei ollut tahallisesta kiellettyjen aineiden käytöstä. Näin myös todetaan Johaugin dopingtuomiossa.

Norjalainen urheiluoikeuden asiantuntija ja Urheilun välitystuomioistuimen(Cas) jäsen, juristi Robin Mackenzie-Robinson on todennut, että palkinto ei ole mahdollinen urheilijalle, joka on kärynnyt dopingista.

Sen sijaan toinen urheiluoikeuden asiantuntija, professori Trond Solvang toteaa Dagbladetille, että Johaugin käry pitää erottaa kärystä, joka on tahallinen.

”Johaug ei ole yrittänyt huijata ketään. Siksi hänen tapauksensa ei tuhoa hänen asemaansa hyvänä roolimallina”, Solvang sanoo.

Nyt myös Norjan pääministeri Erna Solberg kehuu Johaugia hyväksi roolimalliksi.

”Therese on suurenmoinen urheilija. Hän on harjoitellut hyvin ja hänellä on erinomainen huumorintaju. Hän on todella hieno roolimalli”, Solberg toteaa Dagbladetille.

Solberg ei ota kantaa Egeberg-palkinnon myöntämiseen vaan hän toteaa, että ”ihmiset saavat arvioida, mitä kunniapalkintoja hänelle pitäisi myöntää”.

”Mutta hän on mielestäni erittäin hyvä roolimalli. Monet ovat luopuneet tilanteesta, jossa hän oli.”

Ekebergin palkinto myönnetään aktiiviurheilijalle, jolla on näyttöä vähintään kahdesta urheilulajista. Päälajissa pitää olla maailman huipulla ja kakkoslajissa kansallisella huipulla.

Johaug on moninkertainen hiihdon maailmanmestari. Lisäksi hän voitti viime vuonna Norjan mestaruuden yleisurheilussa 10 000 metrillä ja myös maastojuoksun Norjan mestaruuden.