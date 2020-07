Jari Raitanen voitti urallaan neljä Suomen mestaruutta, hänen pojallaan Remu Raitasella on takanaan neljä vuotta yliopistokoripalloa.

Vasenkätisen Remu Raitasen heitossa näyttää olevan paljon tuttua. Pallo lähtee kohti koria vaivattomasti ja puhtaasti.

Tuttuus tulee 1980-luvulta, kun nuori Jari Raitanen nousi HNMKY:n edustusjoukkueeseen ja oli voittamassa Suomen mestaruutta 1984.

Remu Raitanen, 23, on Jari Raitasen poika ja ottaa ensi askeleitaan kohti ammattilaisuutta. Matkaa riittää vielä isänsä saavutuksiin, vaikka heitto onkin kuin kopio häneltä.

Jari Raitanen voitti urallaan neljä Suomen mestaruutta kolmessa seurassa. Ensimmäiset kaksi tulivat HNMKY:ssä, seuraava Torpan Pojissa 1986 ja viimeinen Uudenkaupungin Urheilijoissa 1990.

”Hyvä hyökkäyspäässä, mutta puolustus ontuu. Kovuus itseä kohti puuttuu”, HS kirjoitti vuonna 1984 silloin 18-vuotiaasta Raitasesta.

Isä Raitasen heittokäsi avasi ovet maajoukkueeseen, jossa kertyi kunnioitettavat 76 A-maaottelua.

”Hänellä on paljon isänsä tyyppisiä ominaisuuksia. Hän tykkää heittää”, koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann sanoo Remusta.

Dettmann valmentaa Raitasta maajoukkuetulokkaiden leirillä, kuten valmensi aikoinaan Jari Raitasta HNMKY:n apuvalmentajana ja myöhemmin päävalmentajana maajoukkueessa.

Raitasen ja Dettmannin tiet maajoukkueessa leikkasivat vain lyhyen aikaa, sillä Raitasen pelit Suomi-paidassa päättyivät 1992, kun Dettmann aloitti päävalmentajana.

Remu Raitasen lähtötilanne koripalloammattilaisuuteen on erilainen kuin isällään.

Jos Jari Raitasella oli 23-vuotiaana kolme Suomen mestaruutta, on pojalla takana neljä vuotta San Franciscon yliopistossa. Taskussa ovat kandin paperit kansainvälisestä taloudesta ja vankka kokemus Yhdysvaltojen vaativasta yliopistokoripallosta.

Juniori Raitanen oli kovassa koulussa. San Franciscon yliopisto on sijalla 83 NCAA:n ykkösdivisioonan eli ylimmän divisioonan rankkauksessa. Lukema kuulostaa suurelta, mutta asettuu oikeaan lokeroon 353 koulun vertailussa.

”Henkkahan määräsi, etten enää pelannut maaotteluita, hän voi hyvin päättää, että Remu pelaa enemmän.”

Remu Raitanen Suomen koripallomaajoukkueen harjoituksissa heinäkuussa Lohjalla.

Yliopistovuosina Raitaselle ei tullut tilaisuutta näyttää osaamistaan A-maajoukkueessa, ei myöskään yhtään Korisliigan ottelua.

”Ajan mittaan, jos asettaa tavoitteekseen hänestä tulee parempi heittäjä kuin isänsä, ja hän pelaa enemmän maaotteluita. Ne ovat hyvin realistisia tavoitteita”, Dettmann sanoo.

”Voi olla, että isä on eri mieltä tästä asiasta.”

Kysytään Jari Raitaselta, onko pojan ura menossa tähän suuntaan.

”Henkkahan sen asian määrää. Henkkahan määräsi, etten enää pelannut maaotteluita, hän voi hyvin päättää, että Remu pelaa enemmän”, Jari Raitanen heittää.

”Ovathan nuo nykypelaajat monipuolisempia ja kroppa kaikin puolin paremmassa kuosissa. Kyllä se varmaan on noin.”

San Franciscossa Raitanen pelasi hyvän viimeisen vuoden. Yliopistoura päättyi ykköseksi rankattua Gonzagaa vastaan niukasti 77–81. Raitanen heitti 11 pistettä ja otti kahdeksan levypalloa, joukkueensa eniten.

”Siellä oppi ihan eri lailla asennoitumiseen yhdistää urheilu ja opiskelu. Joka päivä pitää olla valmis tekemään kaikkensa.”

Ehtoina olivat, että koulu hoidetaan kunnolla, ja koripallossa olisi myös menestyttävä.

”Ei ole Suomessa mitään paikkaa, jossa pystyy yhdistämään opiskelun ja koripallon noin hyvin. NCAA:n taso on todella kova.”

Oli iso muutos nuorelle helsinkiläispojalle lähteä San Franciscoon. Paljon kauemmas Yhdysvalloissa ei enää pääse, ja onhan Friscossa jonkinlaista eksoottisuutta. Vapaamielinen kaupunki, erilaisempi kuin useimmat amerikkalaiskaupungit, hienokin suurine korkeuseroineen.

Kaupunkia halkovat raitovaunulinjat tuovat San Franciscoon eurooppalaista tuulahdusta.

Ihmiset olivat kuulemma välittömiä, tulivat juttelemaan kahviloissa, ja meno poikkesi suuresti Suomesta.

”Jos joku kirmasi alasti kadulla, kukaan ei hämmästynyt. Sellaistakin tuli nähtyä.”

”Kun olin 18-vuotias poika ja sain tietää, että oli mahdollisuus lähteä San Franciscoon, oli se aika siistiä.”

”Maisemat ovat sellaiset, että voi vain kävellä kadulla ja pysähtyä ihailemaan: onpas siistiä.”

”Hän tietää, missä pallo on ja tekee oikeita valintoja.”

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann arvioi, että Remu Raitasesta voi tulla isäänsä parempi pelaaja.

Valmentaja muistutteli, että vaikka on hieno paikka, kannattaa pitää mielessä, että tärkeintä ovat koulu ja koripallo.

Raitaselta sujuivat molemmat. Hän raivasi itselleen vahvan aseman joukkueessa, mutta myös kirjoitti kandiksi huippuarvosanoilla.

”Remu on ollut fiksu jätkä koulussa ja se on ollut helppoa hänelle. Hän on tykännyt käydä koulua. Se on ollut selvästi hyvä juttu”, Jari Raitanen sanoo rehellisesti.

”Hän oli hyvä Märskyssä [Mäkelänrinteen urheilulukio], mutta vielä parempi yliopistossa.”

Remu vahvistaa isänsä käsityksen lukemista.

”Rehellisesti tykkään opiskelusta. Mua ei haittaa yhtään opiskella.”

Raitanen lähti Märskyn koripalloakatemian [HBA] kautta maailmalle. Nyt hän ottaa ensi askelia eurooppalaiseen koripalloon miesten tasolla, kun Suomi kohtaa Viron Tapiolassa keskiviikkona.

Uutta seuraa ei vielä ole, mutta A-maaottelukaste on merkittävä siirto eteenpäin.

”Koetan ottaa seuraavan askeleen. Ihan parhaimmille kentille en pääse, kun on alkamassa ensimmäinen vuosi ammattilaisena ja pitää todistaa, että osaan pelata ja pärjään siellä.”

Dettmann kehuu Raitasta pelaajaksi, joka osaa sijoittua, löytää kentältä oikeat paikat – ja on ennen kaikkea heittäjä.

”Hän tietää, missä pallo on ja tekee oikeita valintoja.”

Jari Raitanen tuli tunnetuksi heittäjänä, mutta poika sanoo ohittaneensa isänsä. Kuulemma keskinäiset heittokilpailut menevät nykyään täysin pojalle.

”Onhan isä opettanut heittämistä, mutta ei hän enää pärjää missään näissä kisoissa minulle.”

Isä Raitaselta on pakko kysyä vahvistusta, kumpi heittokisoja hallitseekaan nykyään.

”Voi mitä bulaa tulee. Hän voittaa ehkä tikassa, mutta ei missään muussa heittokilpailussa. Vähän joutuu vielä treenaamaan mutta hyvä, että on itseluottamusta.”

Suomi ja Viro kohtaavat maaottelussa Tapiolan urheiluhallissa keskiviikkona kello 19.