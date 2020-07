Ruotsin kulttuuri- ja urheiluministeri Amanda Lind kertoi Sveriges Radion haastattelussa olleensa yhteydessä Suomen hallitukseen ja kollegaansa yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelun järjestämisestä. Suomen urheiluministeri on Hanna Kosonen (kesk).

”Suomen hallitus on kertonut olevansa valmis tutkimaan, mitä se voi tehdä, jotta ottelun järjestäminen on mahdollista, Lind sanoi radiohaastattelussa.

Ruotsi-ottelu on tarkoitus järjestää 5.–6. syyskuuta Tampereella, mutta sen järjestäminen on epävarmaa, sillä ruotsalaisilla on voimassa matkustuskielto Suomeen koronaviruspandemian vuoksi.

SUL päättää tapahtuman järjestämisestä 7. elokuuta.