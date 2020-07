Chicago Bullsin kantavana voimana 1990-luvulla tunnettu kaksikko Scottie Pippen ja Michael Jordan esiintyvät The Last Dance -dokumenttisarjassa. Sarjan on väitetty aiheuttaneen erimielisyyksiä entisten joukkuetovereiden välille.

Sarjassa on ennennäkemättömiä materiaalia kaudelta 1997-98, jolloin NBA:ta hallinnut joukkue jahtasi kuudetta mestaruuttaan kahdeksan vuoden sisään.

Dokumentissa Jordan kiittelee Pippeniä parhaaksi joukkuekaverikseen, mutta myös kritisoi joukkuetoverinsa päätöstä lykätä nilkkaleikkausta kauden alun jälkeen ”itsekkääksi”.

Jordan kertoi sarjan toisessa osassa, ettei hän ymmärtänyt Pippenin päätöstä.

Pippenin kerrotaan olleen tyytymätön siihen, millaisen kuvan dokumentti hänestä antaa, mutta Guardianin mukaan hän ei ole sisällöstä pahoillaan. Hän on keskustellut siitä myös Jordanin kanssa.

”Miksi minua loukkaisi 30 vuotta sitten tapahtunut asia?”

Pippenin mukaan dokumenttisarja ei häirinnyt häntä, vaan on mahdollisuus nuoremmille sukupolville nähdä 1990-luvun koripalloa.

Keväällä julkaistu The Last Dance on 10-osainen dokumenttisarja, jossa kerrotaan Jordanin johtaman Chicago Bullsin viimeisestä kaudesta.

Lue lisää: Arkistoista kaivettiin aarre: Netflixin uusi dokumenttisarja koripallotähti Michael Jordanista perustuu huikeaan kuvamateriaaliin

Dokumenttisarjan kaksi viimeistä jaksoa keräsivät keskimäärin 5,6 miljoonaa katsojaa Yhdysvalloissa, ja se on ollut hitti myös maailmanlaajuisesti.