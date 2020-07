Tupakkayhtiöiden sponsorointipanostukset formula ykkösiin ovat jälleen kasvussa, kertoo keskiviikkona julkaistu alaa tarkkailevien järjestöjen raportti. Tämä siitä huolimatta, että tupakkamainonta on ollut lajissa kiellettyä jo yli kymmenen vuoden ajan.

F1:n talouspuolta seuraavan Formula Moneyn ja tupakkateollisuutta tarkkailevan Stop-järjestön mukaan tupakkayhtiöt sponsoroivat viime vuonna F1-talleja 100 miljoonalla dollarilla. Lukema on suurin sitten vuoden 2011. Tänä vuonna lukeman arvioidaan kasvavan 115 miljoonaan dollariin.

Summa on suuri, vaikka vain kahdella tallilla on sponsorinaan tupakkayhtiö. Philip Morris on Ferrarin pitkäaikainen sponsori, ja British American Tobacco (BAT) ryhtyi sponsoroimaan McLarenia viime vuonna.

Tupakkabrändien mainostaminen F1:ssä on ollut kielletty jo vuodesta 2006, ja kiellon myötä useimmat tupakkasponsorit kaikkosivatkin lajista. Sitä ennen tupakkayhtiöt olivat olleet keskeinen tulonlähde F1-talleille. Globaali laji tarjosi kätevän mainosalustan tupakkayhtiöille, joilta mainonta alkoi olla kielletty yhä useammassa maassa.

Mainoskiellosta huolimatta Philip Morris on jatkanut Ferrarin sponsorina ja maksanut sille kymmeniä miljoonia dollareita vuodessa. Vaikkei yhtiö enää saa mainostaa Marlboro-brändiään F1:ssä, on Ferrari-autojen kyljissä nähty vuosien varrella erilaisia logoviritelmiä, jotka ovat muistuttaneet Marlboron logoa ja saaneet kritiikkiä piilomainonnasta.

Vuodesta 2018 Ferrarin autoissa on ollut näkyvästi esillä Mission Winnow -logo. Mission Winnow on osa Philip Morris -konsernia, ja yhtiö väittää sen edustavan terveitä elämäntapoja. BAT puolestaan on ostanut McLarenin autoista mainostilaa Better Tomorrow -kampanjalleen.

Raportin laskelmien mukaan Philip Morris ja BAT saivat viime vuonna vastinetta sponsorirahoilleen. Mission Winnow sai ainakin 150 miljoonan dollarin ja BAT ainakin 27 miljoonan dollarin arvosta medianäkyvyyttä.

Tuoreen raportin löydökset huolestuttavat Maailman terveysjärjestö WHO:ta, jonka arvion mukaan tupakka tappaa joka vuosi yli seitsemän miljoonaa ihmistä.

”Emme saa ottaa takapakkia taistelussa tupakkaa vastaan”, WHO:n terveydenedistämisjohtaja Rüdiger Krech sanoi.

Philip Morris International (PMI) puolestaan kritisoi raporttia ”ideologiseksi hyökkäykseksi.”

”Kumppanuuttamme Ferrarin kanssa ei käytetä minkään PMI:n tupakkatuotteen tai nikotiinia sisältävän tuotteen mainostamiseksi. Kumppanuutemme on kaikkien lakien mukainen”, PMI:n edustaja Ryan Sparrow.

F1:n kattojärjestö, kansainvälinen autoliitto FIA sanoi pitävänsä kiinni vuonna 2003 antamastaan suosituksesta välttää tupakkasponsoreita. FIA:n mukaan se ei kuitenkaan voi puuttua tallien ja niiden sponsorien välisiin kaupallisiin sopimuksiin. Tupakkamainonta on siis kielletty, mutta sponsorointi ei.

F1-historian aikana tupakkayhtiöt ovat sponsoroineet lajia noin 4,4 miljardilla dollarilla.