Dopingvuotaja Grigori Rodtšenkov kertoo uutuuskirjassaan, miten venäläiset huijasivat Helsingin MM-kisoissa. Hän paljastaa myös, millä aineilla Neuvostoliitto teki maailmanennätyksiä 1980-luvulla.

Yleisurheilun MM-kisat Helsingissä vuonna 2005 olivat merkittävässä osassa Venäjän salaisen dopingohjelman kehittymisessä.

Maa otti tuolloin käyttöön ”limupullomenetelmän”, joka oli varotoimena dopingkäryille. Näin kertoo Venäjän antidopinglaboratorion entinen johtaja Grigori Rodtšenkov tuoreessa paljastuskirjassaan Voitto tai kuolema – Venäjän salainen dopingohjelma.

Anabolisten steroidien ja prohormonien käyttö oli lähtenyt venäläisillä vuonna 2005 lapasesta, Rodtšenkov kirjoittaa. Tiedossa ei kuitenkaan ollut tarkkaan, ketkä yleisurheilijat aineita käyttivät.

Oli varmistettava, ettei kukaan jäisi kiinni. Venäläiset keksivät uuden varotoimen.

Rodtšenkovin mukaan maajoukkueen yleisurheiluvalmentaja Valeri Kulitšenko alkoi kerätä harjoitusten jälkeen virtsanäytteiltä niiltä urheilijoilta, joiden oli syytä epäillä käyttävän dopingia. Hän toimitti näytteet Moskovan antidopinglaboratorioon muovisissa virvoitusjuomapulloissa.

”Useimmissa näytteissä näkyi jälkiä oksandrolonista, Oral Turinabolista, metenolonista ja satunnaisesti myös stanotsololista”, Rodtšenkov kirjoittaa.

Avainasemassa oli ajoitus. Steroidien käyttö tuli vain lopettaa tarpeeksi ajoissa ennen kisoja, sillä siten tekniikka ei pystynyt havaitsemaan niitä.

”Ne urheilijat, jotka eivät mielellään noudattaneet sisäisiä määräyksiämme, joutuivat parantamaan tapansa.”

Ennakkotestaus on ehdottoman kiellettyä. Venäläisurheilijat voittivat Helsingissä seitsemän kultamitalia, eikä yksikään urheilija jäänyt kiinni kisojen aikana.

Grigori Rodtšenkov Moskovan antidopinglaboratoriossa vielä ollessaan sen johtaja.

Jälkikäteen jopa hämmästeltiin sitä, miten koko kilpailuissa tuli vain kaksi dopingkäryä, intialaisella ja ukrainalaisella urheilijalla.

Vastuussa antidopingtyöstä olivat maailman antidopingtoimisto Wada, Suomen antidopingtoimikunta, Kansainvälinen yleisurheiluliitto ja kisajärjestäjät. Testit tehtiin suomalaisessa dopinglaboratoriossa nimeltä Yhtyneet Laboratoriot.

Myöhemmin vyyhti alkoi selvitä. Helsingin dopingnäytteitä säilytettiin kahdeksan vuotta. Uusinta-analyysissa näytteistä pystyttiin jäljittämään pidempään säilyviä merkkejä dopingista.

Vuonna 2013 kaksi venäläisurheilijaa menetti mitalinsa Helsingin kisoista. Vuonna 2015 positiivisia näytteitä löytyi vielä 18 urheilijalta, mutta he saivat pitää mitalinsa urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n käsittelyn jälkeen.

Rodtšenkov on Moskovan antidopinglaboratorion entinen johtaja, joka loikkasi Yhdysvaltoihin vuonna 2015. Hän nousi julkisuuteen tietovuotajana, joka avautui ensin The New York Timesille ja esiintyi myöhemmin Bryan Fogelin Oscar-palkitussa dokumentissa Käry (Icarus).

Rodtšenkov on kertonut yksityiskohtaisesti Venäjän systemaattisesta dopingohjelmasta erityisesti Sotšin olympialaisissa vuonna 2014. Hän toimi olympiahuijauksen pääarkkitehtina.

Venäjällä Rodtšenkov on nyt ei-toivottu henkilö. Maa on syyttänyt häntä viimeksi joulukuussa 2019 dopingtietokannan manipuloinnista. Presidentti Vladimir Putin on antanut hänestä pidätysmääräyksen.

”Yksi Putinin lakeijoista, entinen Venäjän olympiakomitean pomo Leonid Tjagatšev on sanonut, että ’Rodtšenkov pitäisi ampua valehtelijana kuten Stalin olisi aikoinaan tehnyt’”, Rodtšenkov kirjoittaa.

Hän pääsi lopulta Yhdysvalloissa todistajansuojeluohjelmaan ja asuu nykyään jossain päin maata piilossa, aseistettujen vartijoiden vahtimana. Välillä hän pukeutuu luotiliiviin.

”Lakimieheni ovatkin todenneet, että Kremlin tappolistalla olen viiden tärkeimmän maalitaulun joukossa.”

Kansainvälinen antidopingkomitea Wada on sulkenut Venäjän neljäksi vuodeksi pois kansainvälisestä huippu-urheilusta dopingin vuoksi. Venäjä on valittanut tuomiosta CAS:ään, joka antaa ratkaisunsa marraskuussa.

Tuleviin Tokion olympialaisiin saa tuoreimman tiedon mukaan osallistua kymmenen sellaista venäläisurheilijaa, jotka todistavat olevansa puhtaita.

Grigori Rodtšenkov kertoi Venäjän dopingohjelmasta seikkaperäisesti vuonna 2017 ilmestyneessä Netflix-dokumentissa Käry. Kuva dokumentista.

Dopingtohtori loikkasi ja teki paljastukset sen jälkeen kun hänen henkensä oli alkanut olla uhattuna Venäjällä. Valtio haki skandaalille syyllisiä, ja kaksi osallista oli jo kuollut epäselvissä olosuhteissa.

Puolen vaihtaminen ei ole kuitenkaan muuttanut Rodtšenkovin asenteita dopingia kohtaan, vaikka uudessa kirjassaan hän puhuu paljon rehellisyydestä.

”Minulle totuus piilee urheilussa. Joskus on vain niin, että siihen liittyy korruptiota tai muunneltua totuutta. Mutta urheilun ihanteita se ei muuta miksikään”, hän kirjoittaa.

”Ymmärrän kyllä, että joissakin maissa steroidien käyttöön liittyy periaatteellisesti kielteisiä näkökohtia. Venäjällä näin ei ole ollut koskaan.”

Rodtšenkov ei pidä sanaparista ”puhdas urheilija”. Hänen mielestään olisi viisaampaa kutsua heitä ”rehellisiksi urheilijoiksi”, sillä venäläiset urheilijat olivat yleisesti puhtaita silloin kun pitikin. Heidän elimistöstään ei löytynyt dopingin jälkiä heidän kilpaillessaan.

”He olivat puhtaita samalla tavalla kuin vastapesty paita – pesun tarkoitushan on palauttaa puhtaus.”

Rodtšenkovilla itsellään on tausta juoksijana. Hän alkoi käyttää steroideja huomattuaan, ettei hänen kehonsa enää kestänyt rankkaa harjoittelua. Neuvostoliitossa nuorella urheilijalla ei ollut varaa jättäytyä pois kansainvälisistä kisoista. Ensimmäiset annokset Rodtšenkoviin piikitti hänen äitinsä.

Grigori Rodtšenkovin kirjan kansi.

Rodtšenkov palaa kirjassaan dopinguransa alkulähteille saakka. Paljon kerrottavaa on esimerkiksi Neuvostoliitosta 1980-luvulla, jolloin hän aloitti työskentelyn Moskovan laboratoriossa.

Yleisesti ajatellaan Neuvostoliiton boikotoineen vuoden 1984 Los Angelesin olympialaisia siksi, että Yhdysvallat oli boikotoinut edellisiä kesäkisoja vuonna 1980 Moskovassa.

Rodtšenkov väittää, että päätös boikotoinnista syntyi dopingin vuoksi. Ennen kisoja Los Angelesin kisajärjestäjät ilmoittivat, että he pystyivät nyt erottamaan näytteistä kaikki steroidit, toisin kuin neuvostoliittolaiset itse.

Dopingtohtori kyseenalaistaa myös voimassa olevia maailmanennätyksiä. Neuvostoliiton Juri Sedyh heitti Stuttgartin EM-kisoissa vuonna 1986 moukarin ennätyksen 86,74 metriä.

”Kaksinkertainen moukarinheiton olympiavoittaja Juri Sedyh oli steroidien suurkäyttäjä, vaikka hän on sen aina kieltänyt”, Rodtšenkov väittää.

”Hän käytti stanotsololia niin suuria määriä, että Hewlett-Packardin testilaite särkyi hänen virtsanäytteensä käsittelyssä.”

Rodtšenkovin mukaan laite sai Sedyhin jäljiltä myös monet puhtaat näytteet vaikuttamaan positiivisilta. Kiellettyä ainetta oli niin paljon, että siitä jäi jämiä laitteeseen.

Rodtšenkov on muuttanut ulkonäkönsä tunnistamattomaksi salaisessa majapaikassaan Yhdysvalloissa. Hän antoi toukokuussa 2018 videohaastattelun urheilun eettisyyttä käsitelleessä konferenssissa.

Venäjän valtionjohto olisi ollut valmis tekemään voittojen tähden hurjiakin tekoja. Rodtšenkovin mukaan maan varaurheiluministeri Juri Nagornik oli Moskovan suurten ampumahiihtokisojen alla huolissaan ukrainalaisten Val ja Vita Semerenkon liian hyvästä menestyksestä.

”Voisitteko antidopingkeskuksessanne vaihtaa Semerenkojen puhtaat, negatiiviset näytteet positiivisiin?” Nagornik kysyi Rodtšenkovin mukaan.

Rodtšenkov kertoo kieltäytyneensä pyynnöstä, sillä huijaus olisi paljastunut liian helposti.

Rodtšenkov oli työssään tarkka. Hänen ohjeistamistaan urheilijoista yksikään ei antanut positiivista dopingnäytettä yli kymmenen vuoden aikana ja viisissä olympialaisissa.