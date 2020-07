Tenniksen naisten maailmanlistan ykkönen australialainen Ashleigh Barty vetäytyy Yhdysvaltain avoimesta mestaruusturnauksesta, joka on tarkoitus kisata New Yorkissa 31. elokuuta alkaen. Turnaus on ensimmäinen grand slam -turnaus koronaviruksen aiheuttaman pitkän tauon jälkeen, mutta Barty jättää osallistumatta nimenomaan koronaviruksen pelon vuoksi.

”Tiimini ja minä olemme päättäneet, että emme matkusta Yhdysvaltoihin tämän vuoden Western & Southern Openiin ja US Openiin”, Barty kertoi tiedotteessaan.

”Rakastan molempia tapahtumia, joten tämä oli vaikea päätös. Mutta siellä on yhä merkittäviä riskejä liittyen koronavirukseen ja minusta ei ole mukavaa asettaa tiimiäni ja itseäni siihen asemaan”, Barty viittasi riskeihin.

Vuoden toistaiseksi ainoassa pelatussa grand slam -turnauksessa Australian avoimissa Barty, 24, eteni välieriin. Tammikuun jälkeen ei ole pelattu yhtään grand slam -turnausta. Wimbledon peruttiin tältä vuodelta, ja Ranskan avoimet pelataan vasta syksyllä. Viime vuonna Barty voitti Ranskan avointen naisten kaksinpelin.