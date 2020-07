Yleisurheilun MM-kisat Helsingissä vuonna 2005 jäivät historiaan paitsi rankkasateista, myös uusinta-analyysissa paljastuneista venäläisten dopingkäryistä. Itse kisoissa löytyi vain kaksi dopingtapausta, mutta myöhemmin kiellettyjä aineita löytyi 20 venäläisurheilijan näytteistä.

Venäläiset hyödynsivät Helsingin kisoja ennen niin sanottua ”limupullomenetelmää”, jolla maa sai etukäteen tietoonsa dopingin käyttäjät. Yleisurheilun päävalmentaja kuljetti urheilijoiden näytteet virvoitusjuomapulloissa Moskovan antidopinglaboratorioon. Paljastuneiden urheilijoiden käskettiin lopettaa käyttö ajoissa.

Tapahtumista kertoo Moskovan antidopinglaboratorion entinen johtaja Grigori Rodtšenkov tuoreessa kirjassaan Voitto tai kuolema – Venäjän salainen dopingohjelma.

Suomessa antidopinglaboratoriota johti Antti Leinonen, aina 1980-luvulta 2010-luvulle saakka, myös Helsingin kisojen aikaan. Hän on lukenut Rodtšenkovin kirjaa.

”Ihme, että 2000-luvulla tuollainen on mahdollista. Olen sitä mieltä, että se on mahdollista vain maassa, jossa koko yhteiskunnan toiminta on täysin valtion ohjaamaa.”

Leinonen muistaa vuoden 2005 kisat kiireisenä aikana laboratoriossa. Näytteitä analysoitiin yhteensä yli 700 kappaletta. Se oli pienelle laboratoriolle paljon, vaikka ulkomaisia kollegoita oli auttamassa.

”Oikeastaan aika meni siihen laboratoriotyöhön.”

Helsingin kisojen jälkeen näytteet lähetettiin muualle, Leinosen muistin mukaan Lausannen laboratorioon. Uudet käryt 2010-luvulla eivät yllättäneet Leinosta.

”Oli tieteellisesti osoitettu, että tällaisia aineenvaihduntatuotteita kannattaa seurata ja laboratoriot rupesivat niitä seuraamaan. On hyvä asia, että analytiikka ja tutkimus menevät eteenpäin”, hän sanoo.

Rodtšenkov ja Leinonen tapasivat useita kertoja ollessaan kollegoita Helsingissä ja Moskovassa. He muun muassa kävivät vierailuilla toistensa laboratorioissa 1990-luvun alussa.

”Tämä kaveri, Grigori, on tutkijana ja tiedemiehenä huippuluokkaa. Nopeaälyinen kaveri”, Leinonen sanoo.

Varsinaista tutkimusyhteistyötä laboratorioilla ei ollut. Tavallisesti laboratoriot voivat auttaa toisiaan esimerkiksi vertailuyhdisteiden saamisessa tai antaa neuvoja.

Rodtšenkov kehuu tuoreessa kirjassaan useaan otteeseen oman laboratorionsa tieteellistä toimintaa. Leinosen mukaan kehut pitävät paikkaansa.

”He ovat julkaisseet kymmeniä dopingvalvonnan ja ja dopinganalytiikan erittäin varteenotettavia ja korkealaatuisia julkaisuja, joiden tutkimustuloksia hyödynnetään vielä tänä päivänäkin laboratorioissa”, hän sanoo.

Leinonen ei allekirjoita monia Rodtšenkovin kirjassaan esittämiä näkemyksiä. Esimerkiksi 1980-luvulla laboratoriot toimivat Leinosen mielestä paljon järjestelmällisemmin ja yhtenäisemmin kuin Rodtšenkov antaa ymmärtää. Kuva on vuodelta 2016.

Leinonen on lukenut kirjan lähes loppuun saakka. Hän kuvailee tuotosta vauhdikkaaksi.

”Jos kertoma pitää paikkaansa, niin on ollut tosiaan henkilöillä ja laboratoriolla vauhtia ja vaarallisia tilanteita.”

Leinosen mukaan kirjassa on kuitenkin useita asiavirheitä. Erityisesti harmitti suomalaisen laboratorion jääminen pois listasta, jossa lueteltiin vuonna 1985 toimineet akkreditoidut dopinglaboratoriot. Suomen laboratorio akkreditoitiin vuonna 1983.

Leinonen korostaa, että kyse on lisäksi vain yhden henkilön subjektiivisesta näkemyksestä tapahtumista.

”Sitä, onko siinä mutkia suoristeltu ja mitä siellä naapurimaassa on loppujen lopuksi tapahtunut, kukaan meistä ei tiedä.”

Leinoselle ei herännyt epäilyksiä venäläisten dopingjärjestelmästä esimerkiksi vierailulla Moskovassa 1990-luvulla.

”2010-luvun lähestyessä kollegoiden kanssa kokouksissa alkoi olla vähän huhuja. Taisi olla jo lehtikirjoituksiakin siitä, että siellä on kaikkea hämärää. Mutta eivät nämä olleet tiedossa”, hän sanoo.

Leinonen jäi eläkkeelle kaksi vuotta sitten. Hänen johtamansa Yhtyneet Medix Laboratoriot myytiin saksalaiselle Synlab-konsernille vuonna 2018. Uusi omistaja päätti lopettaa dopinganalytiikan melko nopeasti ostamisen jälkeen.

Suomalaisten näytteitä alettiin lähettää Tukholmaan Karoliinisen instituutin yhteydessä toimivaan antidopinglaboratorioon.