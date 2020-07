Suomen ykköshiihtäjä Iivo Niskanen on tehnyt koronakesän aikana jotain sellaista, jota hän muistelee tapahtuneen edellisen kerran joskus lukioaikoinaan eli kymmenkunta vuotta sitten.

”Touko- ja kesäkuussa vedin lenkkarit hiukan normaalia kireämmälle jalkaan ja juoksin intervallitreenejä Väinölänniemen yleisurheilukentän juoksuradalla. Tätä ihmettä ei ole tapahtunut sitten lukiovuosien, joten se on tuonut toivottua uutta ärsykettä sekä motivaatiota treenaamiseen”, 28-vuotias Niskanen kirjoittaa uudessa blogissaan.

Niskasen mukaan ratajuoksun ideana on ollut kehittää maksimaalista hapenottokykyä.

”Juoksu on lajina periaatteessa melko lähellä perinteisen tekniikan vuorohiihtoa. Juosten saan itse jopa helpommin sykkeen maksimiin kuin hiihtäen ja sitä kautta ajatellen mahdollisimman kovat tehot itsestäni irti. Askelkontakti on radalla paljon nopeampi kuin maastossa tai ylämäkeen juostessa, joten sain vedoista erilaista ärsykettä myös lihaksistolle. Juoksuvetoja oli kiva tehdä, vaikka kömminkin kotiin niiden jälkeen kaikkeni antaneena.”

Kesän aikana Niskanen on harjoitellut pääasiassa yksin ja kotimaisemissaan Kuopiossa.

”Tykkäänkin siitä, koska silloin pystyn keskittymään juuri siihen mitä olen tekemässä. Välillä on kuitenkin ollut mahtava saada seuraa ja vastusta etenkin koviin juoksuharjoituksiin.”

Yksi juoksusparraajista on ollut polkujuoksija Markus Rannankari.

”Lisäksi juoksutreenejäni Kuopiossa ovat sparranneet suunnistaja Jere Pajunen ja keskimatkan juoksija Samu Mikkonen. Uskon, että näistä treeneistä on ollut hyötyä meille kaikille.”

Toiseen pieneen harjoittelun muutokseen Niskanen on tarvinnut erilaista omatoimisuutta. Kyse on voimaharjoittelusta.

”Tämä on ollut mahdollista, koska väsäsin kevään toistaiseksi pahimpana korona-aikana kotiini minulle riittävän ja toimivan kotikuntosalin. Koska sali on vain askeleen päässä olohuoneestamme, olen voinut tehdä entistä useammin ja hiukan lyhyempiä ja monipuolisia voimaharjoitteita. Sali on ollut erityisen tärkeä, jotta olen pystynyt tekemään voimaharjoittelua ilman koronatartuntavaaraa.”

Parhaillaan Niskanen on Vuokatissa kauden ensimmäisellä maajoukkueleirillä. jonka päätteeksi hän osallistuu viikonloppuna rullahiihdon SM-kisoihin.