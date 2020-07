Miesten moukarinheiton Suomen ennätyksen haltija Olli-Pekka Karjalainen sanoo, että ei enää yllättynyt asioista, joita Venäjän antidopinglaboratorion entinen johtaja Grigori Rodtšenkov kertoi torstaina julkaistussa kirjassaan.

Karjalainen on lukenut kirjan, jossa Rodtšenkov kertoo yksityiskohtaisesti Venäjän dopingohjelmasta. Samoja asioita on käyty läpi jo vuonna 2017 Netflixin Käry-dokumentissa, joten suuremman kuvan osalta kirja oli keskustelua täydentävä.

Karjalainen sanoo lukeneensa kirjaa ajoittain hymähdellenkin. Hätkähdyttävimpänä hän piti sitä, miten arkipäiväistä Venäjän dopingkulttuuri on ollut vuosikymmeniä.

”Tuntui, että heidän ajatusmaailmansa oli sen suuntainen, että heidän maansa saa tehdä mitä lystää ja kansainvälisessä pelissä eivät yhteiset pelisäännöt painaneet”, Karjalainen sanoo.

”Tuli kuva, että ensin juotiin aamukahvit, sitten sotkettiin dopingnäytteet ja sitten tehtiin jotain muuta. Jotenkin toiminnan arkipäiväisyys oli heille normaali tapa toimia. Se miten sitä kuvattiin kirjassa ja se tuli joka käänteessä esiin, se hätkähdytti.”

Karjalaisen omat kokemukset uralta painottuvat muihin maihin kuin Venäjään. Valkovenäläiset Ivan Tsihan ja Vadim Devjatovski antoivat Helsingin MM-kisoissa 2005 positiiviset dopingnäytteet, mutta kaksikko saatiin kiinni vasta vuonna 2013, kun näytteitä tutkittiin uudelleen. Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS antoi kaksikon pitää mitalinsa.

Käryjä osui myös unkarilaisille, mutta heitä Karjalainen pitää yksinyrittäjinä, kun taas valkovenäläisten taustalla oli korkeammalta johdettu järjestelmä.

”Kaikki kilpailijat tiesivät pitkän aikaa, missä mennään. Odotettiin vain, että jäävätkö jollain tapaa kiinni vai eivät. Jäiväthän he lopulta monen koukeron jälkeen, mutta ja CASissa joutuivat palauttamaan osan mitaleista ja osa jäi heille. Ilmiö on urheilu-uralta tuttu, mutta ei venäläisten kautta.”

Olli-Pekka Karjalainen oli Helsingin MM-kisoissa viides, mutta edelle sijoittuneiden valkovenäläisten dopingepäselvyyksien takia sijoitusta palloteltiin vuosia myöhemmin.

Antidopingtyön osalta Karjalainen sanoo ajattelevansa, että olisi huolestuttavampaa, jos käryjä ei ilmaantuisi lainkaan. Hän on tyytyväinen, että käyttöön on otettu koviakin keinoja, kuten Venäjän sulkeminen kansainvälisestä urheilusta.

Karjalainen sanoo, että todistustaakka on venäläisiltä. Heidän pitää pystyä osoittamaan kulttuurin muuttuneen.

”Ei tämä ole viime vuosien juttu. Jos jutut pitävät paikkansa, tämä on kestänyt niin kauan kuin he ovat osallistuneet kansainväliseen urheiluun osallistuneet, vuosikymmenien ajan. Kitkemisessä on kova työ. Tietysti asetan paljon toivoa nuorempaan sukupolveen. Omaa järjestelmää kohtaan on tullut kriittisiä puheenvuoroja esimerkiksi Sergei Šubenkovilta ja Marija Lasitskeneltä”, Karjalainen sanoo.

Pika-aituri Šubenkov ja korkeushyppääjä Lasitskene ovat molemmat lajiensa maailmanmestareita.

Karjalainen muistuttaa kirjan herättämässä keskustelussa myös lähdekritiikistä. Grigori Rodtšenkov pakeni Venäjältä Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kun Wada oli saanut raportissaan selville tietoja hänen osallisuudestaan dopingohjelmassa. Wada suositteli vuonna 2015 Rodtšenkovin irtisanomista, kun selvisi, että hän on tuhonnut 1 400 dopingnäytettä.

”Se on hyvä pitää mielessä, että Rodtšenkov ei vapaaehtoisesti ja tunnontuskissaan tehnyt paljastuksiaan. Jos tilanne olisi toisin, en epäile, etteikö hän pyörittäisi samaa hommaa edelleenkin. Hän toi asioita julki pakon sanelemana.”