Tämän vuoden kuninkuusravit oltiin koronan takia perua kokonaan, mutta ajetaan lopulta Seinäjoella tuhannen päivittäisen katsojan silmien alla. Toki vastaanottimien ääressä tapahtumaa seuraa paljon laajempi joukko. Normaalivuonna Kuninkuusraveissa on katsojia paikalla yhteensä noin 50 000.

Tammojen puolella kruunussa on tiukimmin kiinni Hetviina, joka on myös HS:n valinta varmaksi lauantain avausmatkalle (kohde 5).

Toinen piikkimme Kujanpään Jyräys (kohde 1) pääsee vaihteeksi eturivistä matkaan. Se on keulassa viihtyvälle menijälle iso plussa. Koko matkan johto häämöttää.

Myös päätöslähdön ideavarmamme Deangelo on parhaimmillaan pinkoessaan kärjessä. Siitä ruuna on ottanut kauden kaikki neljä voittoaan. Aripekka Pakkasen valmennettavan kunto on edelleen kova.

Toto75-kierros 31 Seinäjoki, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 2 (4,3)

2. lähtö: 6,2,7,1,3,4 (11,8)

3. lähtö: 9,4,3,2 (5,14)

4. lähtö: 10,1,6,5,3,7 (11,2)

5. lähtö: 3 (11,8)

6. lähtö: 5,7,3,2,6,4 (1,8)

7. lähtö: 3 (7,1)

43,20 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (1.8.) klo 15.05.Kari Linna