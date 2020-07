Amerikkalainen jalkapallo

Oma lentokone, kymmenien tuhansien katsojien yleisömäärät ja ammattiurheilijan arki yhdessä maailman suurimpiin urheilu- ja viihdealan omistajayrityksiin kuuluvan yhtiön omistamassa organisaatiossa.

Kimi Linnainmaa eli viime kaudella unelmaansa todeksi olosuhteissa, joista useimmat suomalaiset urheilijat vain haaveilla. Omassa lajissaan Linnainmaa oli tienraivaaja.

Kanadalaisen jalkapallon CFL-liigaan sopimuksen saanut ja Toronto Argonautsin pelaavaan kokoonpanoon noussut Linnainmaa oli ensimmäinen suomalainen jenkkifutisammattilainen Pohjois-Amerikassa.

”Se oli todella opettavainen vuosi, ja kokemus oli tosi hieno. Joukkueella meni aika heikosti ja oma peliaika jäi vähäiseksi, mikä ei tietenkään ole mikään yllätys eka vuoden pelaajalle”, Linnainmaa sanoo.

Jos elämä olisi soljunut eteenpäin samalla tavalla kuin vielä alkuvuodesta näytti, 28-vuotias Linnainmaa pelaisi parhaillaan toista CFL-kauttaan.

Koronaviruspandemia kuitenkin muutti suunnitelmat ja jätti laitahyökkääjän tietyllä tapaa tyhjän päälle. Työpaikka ammattiurheilijana on lähdössä alta, mikäli Kanadassa ei pelata.

”Totta kai kevät on ollut aika stressaava, ja onhan sitä [tulevaisuutta] tullut mietittyä paljon”, Linnainmaa myöntää.

”Mutta minulla on siitä kiva tilanne, että olen edelleen yliopisto-opiskelija täällä Suomessa, ja jos kautta ei pelata, niin pystyn jatkamaan opintojani”, kauppakorkeakoulussa opiskeleva jenkkifutari lisää.

Linnainmaalla ei ole Argonautsin kanssa sopimusta tulevaksi kaudeksi. Osapuolet ovat kuitenkin sopineet paluusta Torontoon, mikäli kausi alkaa.

”Kun tilanne on nyt tämmöinen, he eivät tässä vaiheessa ole kirjoittaneet [sopimusta], mutta näin on sovittu.”

Argonautsin omistava yhtiö Maple Leaf Sports & Entertainment eli MLSE omistaa lähes kaikki merkittävimmät torontolaiset urheiluorganisaatiot.

Muita MLSE:n seuroja ovat jääkiekkoliiga NHL:n Toronto Maple Leafs, koripalloliiga NBA:n Toronto Raptors, jalkapalloliiga MLS:n Toronto FC sekä näiden farmijoukkueet.

”Ei se päivittäisessä arjessa sinänsä näkynyt muuten kuin että kaikki toimi tosi hyvin ja asiat oli hoidettu viimeisen päälle”, Linnainmaa sanoo ja kertoo esimerkin matkustuspuolesta.

”Meillä oli oma lentokone kaikille vieraspelimatkoille. Menimme busseilla lentokoneelle, lensimme kohteeseen ja jatkoimme bussilla hotellille. Se oli alkuun tosi yllätys, että matkustaminen oli niin helppoa. Ehkä aikaero oli ainoa asia, jota siinä piti vähän enemmän miettiä.”

Kimi Linnainmaa (oik.) on valmistautunut uuteen kauteen vanhan seuransa Roostersin harjoituksissa.

CFL on lykännyt päätöstään kauden aloittamisesta. Tuorein tieto kertoo aikarajaksi heinäkuun viimeisen päivän. Mikäli pelit päästään aloittamaan, pelataan kanadalaisen jalkapallon ammattilaisliigaa huomattavasti normaalia suppeammalla ohjelmalla.

”Jos olen ymmärtänyt oikein, niin viimeisten suunnitelmien mukaan pelattaisiin vain kuusi peliä ja playoffit, kun normaalisti pelataan 18 peliä per joukkue. Kausi on hyvin lyhyt ja tiukka, koska se pitää säidenkin suhteen pelata joulukuussa loppuun.”

CFL:ää pelataan käytännössä kokonaan taivasalla, sillä ainoa sisäareena on Vancouverissa. Argonauts jakaa kivenheiton päässä ydinkeskustasta sijaitsevan kotistadioninsa BMO Fieldin yhdessä Toronto FC:n kanssa.

Kanadalainen jalkapallo on lajina samankaltainen amerikkalaisen jalkapallon kanssa. Kanadalaisessa versiossa on kentällä yksi pelaaja enemmän, kenttä on isompi, maalihaarukka sijaitsee maalialueen etureunassa ja yrityksiä eli downeja on kolme.

”Oli se totta kai iso, mutta ei mikään mahdoton hyppäys. Jo se, että pystyi keskittymään pelkästään lajiin, auttoi pääsemään syvemmälle yksityiskohtiin.”

Linnainmaa on harjoitellut kevään ajan yhdeksättä peräkkäistä mestaruuttaan hakevan Helsinki Roostersin kanssa. Tavoitteet ovat Kanadassa, mutta mikäli pelit jatkuvatkin Suomessa, on seura Roosters, jonka paidassa Linnainmaa on voittanut kuusi Suomen mestaruutta.

Neljän Vaahteramalja-voiton Karri Pajarinen edustaa kesän peleissä varmuudella Roostersia. Myös 21-vuotias keskushyökkääjä pohtii tulevaisuuttaan ja tavoittelee unelmaansa Kanadasta.

Pajarinen on hakemassa yliopistostipendiä, mutta tilanne on jäissä koronaviruksen vuoksi. Myös selvitettäviä asioita on paljon. Täyttä stipendiä Pajarinen ei saa, eli hän joutuisi maksamaan osan opinnoistaan.

”Se on vielä kaukainen unelma. Sekin on kysymysmerkki, mitä siellä pystyy ylipäätään opiskelemaan. Se on vähän hakuammuntaa, antaako kukaan tarjousta tännepäin, ja päätös pitää sitten tehdä sen mukaan.”

Tavoite ammattilaisuudesta ajaa Pajaristakin Pohjois-Amerikkaan. Hän tiedostaa tien olevan pitkä ja kivinen, ja siksi verkot ovat vesillä juuri Kanadassa.

”Kanadassa on vähän alhaisempi taso kuin Jenkeissä, niin siellä pääsisi todennäköisemmin heti pelaamaan ja sitä kautta kehittymään. Silloin ovet olisivat paremmin auki.”

Roostersin keskushyökkääjä Karri Pajarinen tavoittelee yliopistostipendiä Kanadasta.

Pajarinen osallistui alkuvuonna CFL:n kansainväliseen ohjelmaan kuuluvaan testitilaisuuteen, jossa hän keskusteli järjestäjien kanssa yliopistomahdollisuudesta. Sen jälkeen hänestä lähti infopaketti kouluille.

”Viritys on ollut sieltä lähtien käynnissä”, Pajarinen sanoo ja lisää, ettei koronavirus ole varsinaisesti aiheuttanut ongelmia.

”Mutta kun asiaa hoidetaan ammattiliigan kundien kautta, niin he ovat nyt keskittyneet saamaan oman liigansa käyntiin, ja se tietenkin aiheuttaa myöhästymistä pienemmillä prioriteeteilla oleville asioille.”

Roostersilla ei ole tällä kaudella riveissään lainkaan palkattuja ammattilaispelaajia ulkomailta, ja lajin suomalaisen superorganisaation haastajat näkevät sen johdosta hetkensä koittaneen.

”Siinä mielessä voisi sanoa, että muilla on etulyöntiasema, mutta koen, että tämä meidän kotimainen joukkue on kyvykäs tekemään tehtävänsä ja toimimaan kentällä niin kuin aikaisemminkin”, Pajarinen sanoo.

Roosters todisti jo viime vuonna, ettei pelkkä Yhdysvaltain passi ole avain menestykseen. Pelinrakentaja Miro Kadmiry teki huimaa tulosta paikalla, johon suomalaisseurat normaalisti palkkaavat amerikkalaisen.

”Eihän meillä viime vuonnakaan ollut kuin muistaakseni kolme ulkomaalaista. Totta kai he olivat avainpelaajia, mutta heidät on saatu korvattua suomalaisilla ja näen mahdollisuutemme ihan yhtä hyvinä kuin viime vuonna”, Pajarinen vakuuttaa.

Roostersin kaltaisessa organisaatiossa ei toki tavoitellakaan muuta kuin mestaruutta.

”Aina lähdetään voittamaan, oli tilanne mikä tahansa.”

Ammattimainen ja tavoitteellinen toiminta sekä huippuluokan valmennus ovat Pajarisen mukaan syitä Roostersin nousulle Euroopan huipulle.

”Organisaatio toimii, vaikka pelaajat vaihtuvat joka vuosi. Se on se ydin, miksi mestaruuksia on tullut ja miksi niitä tulee tulevaisuudessakin.”

Roosters–Steelers Velodromilla 31.7. kello 18.30. Ruutu-palvelu näyttää pelin suorana.