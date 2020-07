Mikko Rantanen on joukkueensa avainpelaajia Coloradon taistellessa Stanley cupin voitosta. Rantanen uskoo henkisen puolen joutuvan koville NHL:n pudotuspelikuplassa.

Coloradon tehohyökkääjä Mikko Rantanen vastaa puhelimeensa Edmontonissa ja heittää leikillisesti, että ”täällä ollaan vähän kuin vankilassa oltaisiin.”

”No, ei nyt sentään”, Rantanen lisää.

Jääkiekkoliiga NHL jatkaa kesken jäänyttä kauttaan järjestelyllä, jossa kaikki 24 mukana olevaa joukkuetta ovat joko Edmontonissa tai Torontossa eristyksissä.

Kun runkosarjaa ei ehditty pelata loppuun maalis-huhtikuussa, nostettiin pudotuspelijoukkueiden määrä 16:sta 24:ään. Harjoitusotteluiden jälkeen pudotuspelien esikierrokset käynnistyvät Edmontonin ja Toronton kuplissa lauantaina.

Ottelut pelataan tyhjille katsomoille, joissa katsomolohkot on peitetty laajoilla kankailla.

Edmontonin jäähallin katsomon penkkirivit on peitetty kankailla.

Edmontonin ”vankila” tarkoittaa asumista jäähallin kupeessa olevassa viiden tähden JW Marriott -hotellissa.

Siihen se loisto jääkin. Hotellin ja Rogers Placen alueelta ei saa poistua, vierailta on pääsy kielletty hotelliin. Jokainen pelaaja majoittuu yhden hengen huoneisiin ja kasvomaskia on pakko käyttää, kun liikutaan yleisissä tiloissa.

”Sisäkautta pääsee kävelemään halliin. Helpoksi on tehty ja ollaan ainakin lähellä hallia”, Rantanen sanoo.

Käsihuuhteita on tarjolla melkein joka nurkassa. Ei ainakaan pääse unohtumaan niiden merkitys.

Rantaselle, 23, ja koko muulle joukkueelle tehtiin koronavirustesti Denverissä, kun matka Edmontoniin alkoi. Perillä Oilersin kotikaupungissa jatkuvat säännölliset testaukset.

Omaa hotellihuonettaan Rantanen kuvaa pienehköksi yksiöksi. Tässä tapauksessa Rantanen puhuu pikemminkin pohjoisamerikkalaisista yksiöistä kuin helsinkiläisistä pienistä yhden huoneen asunnoista.

”Semmoinen ihan ok. On sänky, sohva ja telkkari. Kyllä siinä pärjää. Ei se siitä jää ainakaan kiinni.”

NHL-pelaajien kupla on suojattu turva-aidoilla Kanadan Edmontonissa.

NHL-kausi etenee niin, että lauantaisen startin jälkeen pelataan noin kaksi kuukautta, kunnes Stanley Cup -voittaja on selvillä lokakuun alussa. Kahden kuukauden aikana ehtii katsella tutuksi käyvän hotellihuoneen seiniä muutaman kerran.

Kaupungille ei ole asiaa, ei menemistä yökerhoihin tai kahviloiden terasseille. Hotelliaitauksesta ei ole lupa poistua ennen kuin oman joukkueen pelit ovat päättyneet.

Aikaa voi kuluttaa koripallokentällä, kuntosalilla ja pingistä pelaamalla.

”On täällä keksitty kaikennäköistä tekemistä. Jokaiselle joukkueella löytyy oma lounge, jossa ovat pleikkarit.”

Joukkueet kokoontuivat sunnuntaina kupliinsa. Rantasen joukkueen Colorado Avalanchen fysioterapeutti piti pakollisen etäluennon rajoituksia, säännöistä, koronavirustesteistä, ja miten näissä olosuhteissa toimitaan.

”Nyt pitäisi olla kaikilla tiedossa.”

Ensimmäinen viikko menee melkeinpä pelejä odotellessa.

Colorado selviytyi suoraan pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle, mutta Avalanche pelaa kolme sijoitusottelua jokaista muuta – St. Louis, Vegas ja Dallas – ensimmäiselle kierrokselle selviytynyttä joukkuetta vastaan.

Mikko Rantanen vauhdissa Edmontonissa keskiviikkoillan harjoitusottelussa Minnesotaa vastaan.

”Kyllä se varmasti vaikuttaa tosi paljon, kuka jaksaa henkisesti kaikkein parhaiten”, Rantanen sanoo.

”Jos menee päätyyn asti, tulee yli kaksi kuukautta oltua täällä kuplassa ja erossa omaisista. On se rankkaa pitemmän päälle. Alkuun kaikki jaksavat hetken, mutta kyllä se varmaan alkaa painaa henkisellä puolella.”

Rantanen on asennoitunut olemaan vaadittavan ajan kuplassa. Tyttöystävää ei ole odottamassa, kiekko keskiössä mennään.

Mitä Rantanen pakkasi mukaan jääkiekon ”autiolle saarelle”?

Vaatteita on paljon, mutta helpotus oli, kun pukuja ei tarvita. Yleensä NHL-pelaajat liikkuvat tyylikkäissä puvuissaan otteluihin, mutta kuplassa sallitaan vapaampi tyyli.

Mikko Rantanen lähti tilauslennolla yhdessä monen muun suomalaisen NHL-pelaajan kanssa kohti Yhdysvaltoja kesäkuun lopussa.

”Yhtään pukua en ottanut mukaan, mutta pleikkari lähti. Siitä saa ajanvietettä. Aika menee varmaan telkkaria katsellessa ja pleikkaria pelatessa.”

Rantanen sanoo, ettei ole kirjaihmisiä eikä tule luettua oikein mitään.

”Voi olla, että lukemiseenkin täytyy sopeutua, jos täällä mennään toisen kuukauden puolelle.”

Colorado pelasi erittäin vahvan runkosarjan, vaikka Rantanen kärsi loukkaantumisista enemmän kuin tarpeeksi.

Peräti 28 ottelua jäi pelaamatta lyhennetystä runkosarjasta, kun Rantanen loukkasi nilkkansa lokakuussa St. Louisia vastaan. Siinä meni 16 ottelua toipuessa. Olkapäävamma tuli kauden lopulla, ja 12 peliä pyyhkiytyi pois.

Kun tietää, millainen pistekanuuna Rantanen on parhaimmillaan, pystyi siipirikkoinen Colorado nousemaan silti läntisen konferenssin kakkoseksi ja koko NHL:ssä neljänneksi.

Jos kausi olisi jatkunut maaliskuussa pitempään, olisi Rantanen päässyt mukaan. Olkapää olisi kestänyt pelaamisen, muttei ollut parhaimmillaan.

”Jos on jotain positiivista, olen saanut laitettua olkapään kokonaan kuntoon. Se ei ole enää vaivannut ollenkaan. Hetki siinä meni, mutta loppujen lopuksi aika nopeasti pääsin normaaleihin harjoituksiin.”

Jäällä Rantanen on luistellut Coloradon ykkösketjussa, jota johtaa suurin tähti Nathan MacKinnon. Toisella laidalla totuttiin viime kausina näkemään kapteeni Gabriel Landeskog, mutta nyt siinä onkin toinen ruotsalainen André Burakovski.

Toisen polven kiekkoilija Burakovski sai uralleen uuden nousun, kun hän siirtyi Washingtonista Denveriin.

Colorado on joukkue, jossa riittää leveyttä. Heidän alakertaansa johtaa NHL:n paras nuori puolustaja Cale Makar ja joukkueessa ovat riittävän hyvät maalivahdit. Stanley Cup tuntuu olevan realistisesti ulottuvilla.

”Leveä rosteri auttaa siihen, että voimme voittaa ja kaikki uskovat siihen.”

”Meillä on loppujen lopuksi aika nuori jengi. Sekin auttaa. On siellä muutamia, joilla on lapsia, mutta hekin ovat ihan innoissaan tästä”, Rantanen sanoo ja uskoo kaikkien kestävän kuplassa oleskelun henkisen puolen.