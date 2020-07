Mercedeksen brittikuski Lewis Hamilton on tottunut kotiyleisön vahvaan tukeen Silverstonessa, mutta tällä kertaa hän ei saa vetoapua katsomokannustuksesta.

Britannian gp ajetaan sunnuntaina suljettujen ovien takana koronaviruspandemian takia.

”Britannian gp on paras. Se johtuu erityisesti faneista, kun tuhannet katsojat luovat hienon spektaakkelin. On todella outoa olla ilman heitä”, Hamilton sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

F1-kausi on kulkenut Mercedeksen komennossa, sillä Valtteri Bottas voitti avauskisan ja Hamilton kaksi seuraavaa. Hamilton hakee siis kauden kolmatta peräkkäistä voittoaan.

”Automme on vahva, mutta se voi todellakin olla vieläkin parempi”, Bottas sanoi.

Suomalaiskuljettaja uskoo kovan taistelun tallikaverinsa kanssa palvelevan kumpaakin.

”Puskemme Lewisin kanssa toisiamme tällä hetkellä todella hyvin eteenpäin.”

Yhteensä 63 pistettä kerännyt Hamilton johtaa MM-sarjaa, ja 58 pisteessä oleva Bottas on toisena. Ero muihin on venähtänyt isoksi, sillä kolmantena olevalla Red Bullin Max Verstappenilla on 33 pistettä.

Bottas sanoo, että keskustelut mahdollisesta jatkosopimuksesta etenevät hyvässä hengessä.

”En ole allekirjoittanut vielä mitään, mutta paniikkia ei ole. Mielestäni molemminpuolinen luottamus on hyvä.”