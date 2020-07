Formula ykkösten kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton kertoo ladanneensa energiatasonsa täyteen koronaviruspandemian aiheuttaman kilpailutauon aikana.

MM-sarjaa on ajettu tällä kaudella vasta kolmen kilpailun verran, ja Hamilton on tutulla paikallaan sarjan kärjessä. Hän on kerännyt 63 pistettä, mikä on viisi pinnaa enemmän kuin hänen tallikaverillaan Valtteri Bottaksella.

35-vuotiaan britin sopimus Mercedeksen kanssa on katkolla tämän kauden jälkeen. Silverstonen radalla ajetaan kilpaa sekä tällä että ensi viikolla, mutta katsomot ovat tyhjät koronaviruksen vuoksi.

Kun Hamiltonilta kysyttiin perjantaina, takaako hän ajavansa perinteikkäällä radalla yleisön edessä ensi vuonna, hän paljasti hieman tulevaisuuden tavoitteitaan.

”Ensinnäkään en usko, että voin taata mitään, mutta tietysti suunnitelmani on olla paikalla. Se on ehdottomasti tavoitteeni, ja pidän peukut pystyssä sille, että olen täällä, ja meillä on myös faneja täällä ensi vuonna”, Hamilton sanoi brittiläisen Autosportin mukaan.

Hamilton ajaa tällä hetkellä 14. kauttaan autourheilun kuninkuusluokassa.

Hänellä on tällä kaudella mahdollisuus nousta seitsenkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin rinnalle MM-titteleiden määrässä ja ohittaa hänet osakilpailuvoittojen määrässä.

Schumacherilla on tilillään 91 osakilpailuvoittoa, Hamiltonilla 86. Takaa-ajaja on pakollisen kilpailutauon jälkeen valmiina jättämään lajilegendan taakseen molemmissa tilastoissa.

”Sanoisin, että vaikka koronaviruksen aiheuttama yhteiskunnan sulkeminen ja kauden ensimmäisen osan peruminen oli monin eri tavoin negatiivinen asia, mutta tietyllä tapaa se antoi meille paljon aikaa ja energiaa keskittyä joihinkin muihin asioihin.”

Brittikuljettaja uskoo ylimääräisen hengähdystauon antavan hänelle lisää ajovuosia. Uransa päättämisestä hän ei vielä puhu.

”En tiedä aikataulua, mutta en näe sen tapahtuvan seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana. Tavoitteeni on jatkaa niin kauan kuin pystyn eli vähintään kolme vuotta.”