Mika Mäkelä tavoittelee suomenhevosori Caijuksellaan Seinäjoen Kuninkuusraveissa jättipottia. Palkintorahaa Caijus on juossut jo noin 180 000 euroa ja on suurperheellinen.

”Sipori ja Mäkelä kesän vauhtiveijarit.”

Niin otsikoi Helsingin Sanomat kesäkuussa 2003 ilmestyneen juttunsa Mika Mäkelän ravitallista Vihdissä.

Vuodet ovat vierineet, ja nyt 24-vuotias Siporikin on ollut jo pitkään eläkkeellä. Se saa viettää loppuvuotensa tilavassa hevosaitauksessa ja kauroja riittää.

”Se on ansainnut eläkepäivänsä. Sipori toi meille pitkään leivän ja työtä. Sille saa olla paljosta kiitollinen”, ravitallin toinen pitäjä Mirka Lehtinen sanoo.

Kesällä 2003 Sipori oli Suomen kuumin kylmäverihevonen. Se oli juossut Solvallassa Tukholman raviradalla kovan kilometriajan, 19,4. Aika kuvastaa hevosen keskimääräistä nopeutta kilometrin matkalla vähennettynä yhdellä minuutilla.

Se oli eräänlainen haamumaili ja siihen asti paras suomenhevosen milloinkaan juoksema aika vuoteen 2016 saakka.

Sipori voitti urallaan paljon ja lähes 200 000 euroa palkinto­rahoja, muttei kertaakaan ravikuninkuutta, jota se tavoitteli neljästi vuosina 2003, 2004, 2005 ja 2007.

Vuonna 2003 Sipori sijoittui kolmen matkan kokonaiskilpailussa toiseksi, mutta muilla kerroilla menestystä ei tullut.

Sipori Kuninkuusraveissa Kouvolassa vuonna 2007.

Tämän viikonlopun Kuninkuusraveissa Seinäjoella Mäkelän talli tavoittelee jälleen jättipottia, nyt kahdeksanvuotiaalla Caijuksella.

Vuosi sitten Caijus yllätti kaikki Lahdessa, kun se tuli kokonaiskisassa kolmanneksi.

Se oli kisan musta hevonen, vaikka on punarautias.

Täydellä 2 100 metrin matkalla se säästeli voimiaan ja oli kahdeksas. Seuraavan päivänä se kiri maililla toiseksi (1 609 metriä) ja pitkällä 3 100 metrillä kolmanneksi.

Kokonaisajassa se hävisi voittajalle Tähen Toivomukselle 1,5 sekuntia. Tähen Toivomus kuuluu tänäkin vuonna kuninkuuskisan suosikkeihin.

”Jos Caijus on kokonaiskisassa viiden joukossa, niin hyvä. Antti osaa homman ja päättää taktiikasta”, 54-vuotias Mäkelä sanoo, kun hän lähtee oriilla kevyelle harjoituslenkille.

Seinäjoella Caijuksen ohjaimissa on Mäkelän luottokuski Antti Teivainen. Suuren osan Siporin kisoista ajoivat Esa Holopainen ja Ari Hartikainen.

Hevosmiesten tapaan Mäkelä on varovainen arvioissaan – etukäteen ei parane elvistellä. Caijuksen ennätys on 20,0 kilometriltä.

”Caijus on kestävä, mutta myös nopea. Sillä on hyvä luonne. Toiset oriit huutelevat, Caijus on viilipytty”, Mäkelä sanoo, kun Caijus aloittaa kärryjen edessä kevyen ravin.

Harjoitusradan mutkassa se pysähtyy ja katselee metsään.

”Sinne se aina haluaa ja kuunnella lintujen laulua. Minulle se vähän diivailee välillä, ei niinkään Mikalle”, Mirka Lehtinen sanoo, kun seuraamme taustalla Caijuksen menoa.

Palkintorahaa se on juossut isännälle ja emännälleen noin 180 000 euroa.

Siinäkin se on vielä Siporia ­vähän jäljessä, mutta aikaa on. Suomenhevosella saa kilpailla viisitoistavuotiaaksi asti.

Caijus on selvinnyt ilman isoja loukkaantumisia. Mutta kolme vuotta sitten oli paha läheltä piti -tilanne.

”Oli tuullut paljon, ja koivu kaatui sen vieruskaverin päälle. Sain juuri ohjattua Caijuksen sivuun”, Mäkelä kertoo.

Valmentaja-omistaja Mika Mäkelä kevyellä harjoituslenkillä Caijuksen kanssa Vihdissä.

Mäkelän tallissa on viisitoista hevosta. Osa niistä on Siporin ja 17-vuotiaan Heporin jälkeläisiä.

Sipori on edelleen tuottelias ori. Sen spermalla on siitetty tähän mennessä 850 varsaa.

Myös Caijuksella on suurperhe, 33 jälkeläistä, joten jonain päivänä Mäkelän tallissa voi olla myös sen perillisiä.

Mäkelä sanoo katsovansa koko ajan nuoria varsoja, olisiko niistä tallin tuleviksi tähdiksi.

”Käy liian kalliiksi, jos tallissa on vain eläkkeellä olevia juoksijoita”, Lehtinen nauraa.

Hevosille on tehty maalaismaisemaan 1,2 kilometrin juoksu­rata. Starttihevosia Mäkelä ja Lehtinen käyttävät kilpailuissa kolmena neljänä iltana viikossa.

Caijuksen mukana Kuninkuusravien muihin lähtöihin matkaavat nelivuotiaat Elan ja Nevan Majuri. Ne juoksevat lauantaina 10 000 euron Pikkuprinssi-lähdössä.

Keväällä ravit olivat korona­virusepidemian takia kolmen kuukauden kilpailutauolla. Ruotsissa sen sijaan ajettiin koko ajan, ja monet suomalaiskuskit kilpailivat koronan aikana naapurimaassa.

Mäkelälle koronarajoitukset toivat kaivattua lomaa kisoista ja hevosille tiukkaa treeniä.

Miten Caijus on viritetty lauantain ja sunnuntain koviin koitoksiin?

”Talvella treenattiin kovaa, ja nyt harjoittelua on kevennetty, että saadaan terävyyttä. Eihän minulla sitä taitoa ole, että saisin hevosen ihan huippuvireeseen”, Mäkelä virnistää, kun Caijus lähtee toiselle lenkille.

Mäkelä on syntynyt ja kasvanut Maunulassa Helsingissä. Hevosiin hän tutustui Vihdissä asuneen vaarinsa kautta. Samalla tilalla, jota hän ja Mirka Lehtinen nyt asuttavat.

”Kävin isän mukana Käpylässä raveissa”, Mäkelä kertoo.

Käpylän ravirata oli toiminnassa Helsingissä vuosina 1926–1977. Paikalla on nykyään Käpylän urheilupuisto.

Mäkelä on ajanut itse kilpaa noin sata lähtöä. Hänellä on yhä ajolisenssi, mutta hän keskittyy mieluummin hevosten omistamiseen ja valmentamiseen kuin ajamiseen.

”Ajaminen ei ole minun lajini, vaikka unelmoin siitä nuorena. Olin Suomessa ensimmäisten ravivalmentajien joukossa, joka alkoi ajattaa hevosiaan muilla”, Mäkelä sanoo, kun hän riisuu jutun päähenkilöä valjaista.

Caijus pestään ja se vihdoin pääsee syömään. Porkkanat ovat sen suurta herkkua.

Vielä on kysyttävä Caijuksen nimestä. Mistä se mahtaa olla peräisin? Antiikin Roomassa Caijus-nimen sai antaa vain Rooman kansalaisille. Rooman hallitsija Julius Ceasar oli kokonimeltään Gaius Iulius Caesar.

Caijus voi siis olla keisarillista, tässä tapauksessa kuninkaallista verta.

”Luulen, että nimi on otettu antiikista. Caijuksen kasvattajilla Orimattilassa on paljon muitakin historiaan viittaavia hevosten nimiä”, Mirka Lehtinen kertoo.

Caijuksen Mäkelä osti noin 5 000 eurolla Antti ja Heidi Nikuselta, kun varsa oli yksivuotias.

Entä jos saat Caijuksesta Kuninkuusraveissa ostotarjouksen? Myytkö?

Mäkelä menee muikean näköiseksi ennen kuin vastaa:

”Yleensä on pidetty omat hevoset täällä.”

Mika Mäkelä ohjastaa Caijuksen kevyelle harjoituslenkille. Viikonlopun Kuninkuusraveissa Seinäjoella sen pitäisi olla huippukunnossa.