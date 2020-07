Amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä pelaava Dallas Cowboys on edelleen maailman arvokkain urheiluseura talouslehti Forbesin arvioissa. Ykkössija lehden vuosittaisessa arviossa on Cowboysille jo viides peräkkäin.

Cowboysin arvo on Forbesin arvioissa 5,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, eli noin 4,65 miljardia euroa. Seuraavat sijat menevät New Yorkiin. Baseball-seura Yankees on listan kakkonen viiden miljardin dollarin arvolla ja koripalloseura Knicks kolmonen 4,6 miljardin arvoisena.

Arvokkain seura pohjoisamerikkalaisten sarjojen ulkopuolella on listan kuudenneksi yltävä jalkapallojoukkue Real Madrid, joka arvioidaan 4,24 miljardin dollarin arvoiseksi.

Kärkikymmenikköön yltävät eurooppalaisista jalkapallon mahtiseuroista myös kahdeksanneksi sijoittuva Barcelona 4,02 miljardilla ja Manchester United 3,81 miljardilla dollarilla.

Pohjois-Amerikan neljän ammattilaissarjan vertailussa NHL:n osa on olla lilliputti. Yksikään NHL-joukkue ei yltänyt 50 arvokkaimman seuran joukkoon. Listalle yltämiseen vaadittiin 2,2 miljardin arvoinen joukkue. Kun Forbes rankkasi viime syksynä eri sarjojen joukkueet keskinäiseen järjestykseen, arvokkaimmaksi NHL-joukkueeksi arvioitiin 1,65 miljardin dollarin arvoinen New York Rangers.

Forbesin laskujen mukaan NFL-joukkueen keskimääräinen arvo on yli 2,86 miljardia dollaria. Koripallon NBA:ssa ylletään 2,12 miljardiin ja baseballin MLB:ssä 1,85 miljardiin. NHL:ssä sen sijaan jäädään 667 miljoonaan dollariin.