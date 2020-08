Snookerin maailmanlistan ykkönen ja hallitseva maailmanmestari, Englannin Judd Trump joutui koville MM-avauksessaan perjantai-iltana. Trump voitti lopulta Tom Fordin erin 10–8 Sheffieldissä Englannissa alkaneissa MM-kisoissa, mutta karsintojen kautta kisoihin selvinnyt Ford johti ottelua 3–0 ja vielä 5–2.

”En halunnut pudota ensimmäisellä kierroksella voitettuani viime vuonna”, Trump sanoi BBC:lle.

Yksi ratkaiseva hetki koettiin 12. erässä, jonka ratkaisuvaiheissa Ford teki yllättävän virheen: hän kyllä pussitti sinisen pallon, mutta myös valkoinen lyöntipallo putosi pussiin. Tämän jälkeen Trump pussitti pöydällä olleet pallot ja tasoitti ottelun 6–6:een.

Tiukan ottelun ohella Trump teki myös jälleen yhden yli sadan pisteen erän. Nyt Trumpilla on kuluneelta kaudelta kasassa tasan sata yli sadan pisteen erään. Vastaavaan on pystynyt vain Neil Robertson vuonna 2014, jolloin hän teki 103 ”satasta”. Trump on siten vain neljän ”satasen” päässä, jotta hän ottaa ennätyksen nimiinsä.

Trump kohtaa MM-kisojen toisella kierroksella joko Kiinan Yan Bingtaon tai Englannin Elliot Slessorin. Kaksikon välisen ottelun ensimmäiset erät pelataan sunnuntaina ja loput maanantaina.