Ammunta

Skeetin SM-kilpailut, Hyvinkää:

Tilanne 1. päivän jälkeen (75/125 kiekkoa):

Miehet: 1) Samuli Ahokas A-HA 75, 2) Eetu Kallioinen A-HA 74, 3) Timo Laitinen SSG 74, 4) Oskari Kössi SSG 72, 5) Janne Himanka L-HA 71, 6) Tommi Takanen LAS 71.

Naiset: 1) Niina Aaltonen RSA 71, 2) Kaisa Kurki A-HA 69, 3) Marjut Heinonen OSH 65, 4) Heidi Hämäläinen SSG 65, 5) Jaana Grahn L-HA 61, 6) Jenna Kössi SSG 61.

SM-kilpailut päättyvät sunnuntaina.

Amerikkalainen jalkapallo

Miesten Vaahteraliiga: Royals–Butchers 39–28 (7–21).

Seuraava ottelu: 6. 8. Crocodiles–Roosters.

Autourheilu

Formula ykkösten MM-sarjan 4. kilpailu, Britannian gp, Silverstone:

Aika-ajot: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.24,303, 2) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes jäljessä 0,313 sekuntia, 3) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –1,022, 4) Charles Leclerc Monaco, Ferrari –1,124, 5) Lando Norris Britannia, McLaren –1,479, 6) Lance Stroll Kanada, Racing Point –1,536, 7) Carlos Sainz Espanja, McLaren –1,662, 8) Daniel Ricciardo Australia, Renault –1,706, 9) Esteban Ocon Ranska, Renault –1,906, 10) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –2,036, 11) Pierre Gasly Ranska, AlphaTauri –2,198, 12) Alexander Albon Thaimaa, Red Bull –2,242, 13) Nico Hülkenberg Saksa, Racing Point –2,263, 14) Daniil Kvjat Venäjä, AlphaTauri –2,441, 15) George Russell Britannia, Williams –2,789, 16) Kevin Magnussen Tanska, Haas –2,855, 17) Antonio Giovinazzi Italia, Alfa Romeo –2,861, 18) Kimi Räikkönen Suomi, Alfa Romeo –3,063, 19) Romain Grosjean Ranska, Haas –3,340, 20) Nicholas Latifi Kanada, Williams –3,402.

Lähtöjärjestys: 1) Hamilton, 2) Bottas, 3) Verstappen, 4) Leclerc, 5) Norris, 6) Stroll, 7) Sainz, 8) Ricciardo, 9) Ocon, 10) Vettel, 11) Gasly, 12) Albon, 13) Hülkenberg, 14) Magnussen, 15) Giovinazzi, 16) Räikkönen, 17) Grosjean, 18) Latifi, 19) Kvjat, 20) Russell.

Golf

Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, Birmingham, Englanti: Tilanne 54/72 reiän jälkeen: 202 lyöntiä (14 alle parin): Sam Horsfield Englanti 68+63+71, 203 (–13): Mikko Korhonen Suomi 67+69+67, Rasmus Höjgaard Tanska 66+71+66, Oliver Farr Wales 65+71+67,... 209 (–7): mm. Kalle Samooja Suomi 68+69+72 (jaettu 24. sija),... 216 (+3): mm. Tapio Pulkkanen Suomi 70+71+75 (jaettu 69. sija).

LPGA-kiertueen kilpailu, Toledo, Yhdysvallat: Tilanne 18/54 reiän jälkeen: 66 lyöntiä (6 alle parin): Danielle Kang USA, 67 (–5): Jodi Ewart Shadoff Englanti, 68 (–4): Lee Anne Pace Etelä-Afrikka, Celine Poutier Ranska,... 79 (+7): Matilda Castren Suomi (jaettu 112:s).

Jalkapallo

Miesten liiga:

Ilves–HIFK 2–2 (2–1)

10. Sakari Mattila 0–1, 16. Mikalel Almen 1–1, 24. Naatan Skyttä 2–1, 52. Luis Henrique Farinhas Taffner 2–2.

Yleisöä: 2 385.

HJK–KuPS 2–2 (0–1)

10. Ilmari Niskanen 0–1, 74. Roope Riski 1–1, 79. Niskanen 1–2, 81. Tim Väyrynen 2–2.

Yleisöä: 2 504.

Inter–IFK Mariehamn 2–1 (1–0)

30. Timo Furuholm 1–0, 82. Albion Ademi rp. 1–1, 84. Furuholm 2–1.

Yleisöä: 1 655.

RoPS–TPS 2–3 (1–1)

13. Juhani Pikkarainen 0–1, 40. Enoch Banza 1–1, 67. Muhamed Tehe Olawalwe 1–2, 85. Juho Hyvärinen 2–2, 88. Jonni Peräaho 2–3.

Yleisöä: 1 498.

SJK–Haka 1–1 (0–0)

59. Samuel Chidi 0–1, 78. Ariel Ngueukam 1–1.

Yleisöä: 2 360.

Seuraavat ottelut: 3.8. FC Lahti–Honka, 5.8. Haka–HIFK, Ilves–RoPS, SJK–KuPS, IFK Mariehamn–Inter, 6.8. TPS–Honka, HJK–FC Lahti, 9.8. FC Lahti–Ilves, RoPS–IFK Mariehamn, Inter–Haka, KuPS–HJK, 10.8. Honka–SJK, HIFK–TPS.

Naisten Suomen cupin välierät: TiPS–PK-35 Vantaa 2–0 (0–0), Åland United–KuPS rp. 4-3, jo. 2–2, 2–2 (1–2)

Englannin cupin loppuottelu: Arsenal–Chelsea 2–1 (1–1) 5. Christian Pulisic 0–1, 28. Pierre-Emerick Aubameyang 1–1 rp., 67. Aubameyang 2–1. –Englannin cupin mestaruus on Arsenalille 14:s.

Ruotsin liiga Allsvenskan: Örebro–Falkenberg 1–2 (Ö: Albin Granlund vaihtoon 70. minuutilla, v), Djurgården–Häcken 3–1 (H: Joona Toivio 90 min, Jasse Tuominen kentälle 17. minuutilla).

MLS-liiga, puolivälierät: Orlando–Los Angles FC 2–1 rp, 1–1 (0–0)

Philadelphia on myös varmistanut paikkansa välierissä. Muut puolivälierät (pelataan Suomen aikaan sunnuntaina aamuyöllä): San Jose–Minnesota, New York City–Portland. Minnesotassa pelaa Robin Lod, New Yorkissa Alexander Ring. Välierät pelataan 5. ja 6. elokuuta, finaali 11. elokuuta

Jääkiekko

Karsinnat pudotuspelien 1. kierrokselle Toronto (3 voittoa): Itälohko: Carolina–New York Rangers 3–2, C: Sebastian Aho 1+1, Teuvo Teräväinen 0+1, Sami Vatanen 0+1.

Koripallo

NBA: Brooklyn–Orlando 118–128, Portland–Memphis ja. 140–135, Washington–Phoenix 112–125, Milwaukee–Boston 119–112, San Antonio–Sacramento 129–120, Dallas–Houston ja. 149–153.

Maastohiihto

Rullahiihdon SM-kisat, sprintti (p), Vuokatti (Sotkamo):

Miehet: 1) Iivo Niskanen Puijon Hiihtoseura 3.13,45, 2) Lauri Mannila Taivalkosken Metsä-Veikot 85 3.13,56, 3) Joni Mäki Pohti SkiTeam 3.13,71, 4) Markus Vuorela Jämin Jänne 3.13,88, 5) Lauri Vuorinen Skiteam 105 3.15,16, 6) Verneri Suhonen Hollolan Urheilijat -46 3.35,12.

Naiset: 1) Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat 2.56,01, 2) Maaret Pajunoja Ikaalisten Urheilijat 2.56,07, 3) Josefiina Böök Jämin Jänne 2.56,35, 4) Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu 2.57,37, 5) Jasmi Joensuu Vantaan Hiihtoseura 2.58,70, 6) Kerttu Niskanen Vieremän Koitto 2.59,68.

Sunnuntaina väliaikalähtökisat: miehet 16 km, naiset 12 km.

Pesäpallo

Miesten Superpesis:

Kempele–Imatra 2–1 (3–2, 0–3, 1–0)

Koskenkorva–Vimpeli 0–2 (1–4, 0–1)

Tampere–Kankaanpää 0–1 (1–2, 2–2)

Seuraavat ottelut: 2.8. Sotkamo–Koskenkorva, Hyvinkää–Kouvola, Kankaanpää–Kitee, Seinäjoki–Raahe, Siilinjärvi–Kempele, Tampere–Joensuu.

Naisten Superpesis:

Lappeenranta–Siilinjärvi 2–0 (3–1, 4–3)

Lapua–Joensuu 2–0 (4–1, 5–1)

Mynämäki–Tampere 0–2 (0–8, 0–6)

Yleisurheilu

Kotimaisen gp-sarjan 3/4 kilpailu Kuortane:

Miehet: 100 m (1,7 m/s): 1) Samuli Samuelsson IkaalU 10,30, 2) Matias Hove Johansen Norja 10,43, 3) Even Meinseth Norja 10,49.

1500 m: 1) Ismael Debjani Belgia 3.38,57, 2) Topi Raitanen HKV 3.38,88 (kkk), 3) Mats Hauge Norja 3.40,01, 4) Joonas Rinne SaarijPu 3.40,47.

110 m aj (0,2): 1) Vladimir Vukicevic Norja 13,80, 2) Elmo Lakka JKU 13,84, 3) Ilari Manninen JKU 14,03.

2. juoksu (–0,4): 1) Lakka 13,84, 2) Vukicević 13,86, 3) Koen Smet Hollanti 14,10.

Seiväs: 1) Mikko Paavola AlajAn 535, 2) Jere Keskinen VaasTo 505, 3) Juho Alasaari LaihLu 505 ja Johan-Antti Kivilahti HaapajKi 505..

Pituus: 1) Simo Lipsanen LUM 766 (–0,7 m/s) 2) Otto Pulkkinen ImatrU 745, 3) Roni Ollikainen HKV 743.

Kiekko: 1) Daniel Ståhl Ruotsi 68,48, 2) Simon Pettersson Ruotsi 66,11, 3) Sven Martin Skagestad Norja 58,96, 4) Frantz Kruger VasaIS 58,28 (kkk).

Keihäs: 1) Johannes Vetter Saksa 86,94, 2) Kim Amb Ruotsi 85,68, 3) Gatis Cakss Latvia 82,92, 4) Lassi Etelätalo JoKa 79,32, 5) Toni Keränen LimingNM 76,74, 6) Petr Frydrych Tshekki 75,97, 7) Jami Kinnunen ÄänekU 75,04, 8) Teemu Narvi KankaanpSL 72,88.

4x100 m: 1) Suomi 40,09 (kkk), (Tuukka Huuskola, Samuli Samuelsson, Roope Saarinen, Samuel Purola), 2) Suomi II 40,90 (Konsta Alatupa, Aleksi Lehto, Oskari Lehtonen, Joel Turkka).

Naiset: 200 m (0,1): 1) Lotta Kemppinen HIFK 23,82, 2) Alina Strömberg LarsmoIF 24,13, 3) Mette Baas VeitsilKV 24,19.

800 m: 1) Elise Vanderelst Belgia 2.02,65, 2) Noelie Yarigo Benin 2.02,67, 3) Sara Kuivisto BorgåAk 2.02,92 (kkk).

100 m aj (0,0): 1) Annimari Korte HIFK 12,88, 2) Nooralotta Neziri JKU 12,96, 3) Lotta Harala TP 13,17, 4) Reetta Hurske TP 13,62 (ae. 13,24).

1. alkuerä (0,3): 1) Korte 12,90, 2) Hurske 13,24. – 2. alkuerä (–0,1): 1) Neziri 13,09, 2) Harala 13,27.

Korkeus: 1) Ella Junnila TP 183, 2) Sini Lällä JKU 183, 3) Laura Rautanen VilpVe 180.

Seiväs: 1) Holly Bradshaw Britannia 473, 2) Sophie Cook Britannia 440, 3) Elina Lampela OP 430.

Pituus: 1) Kreete Verlin Viro 617, 2) Tähti Alver Viro 616, 3) Taika Koilahti TuWe 615 (–0,9 m/s).

Keihäs: 1) Lina Muze Latvia 62,75, 2) Nikola Ogrodnikova Tshekki 60,61, 3) Asdis Hjalmsdottir Annerud Islanti 58,68, 4) Jenni Kangas LA 57,52, 5) Julia Valtanen RaumU 56,36, 6) Sanne Erkkola TuUL 52,96, 7) Jatta-Mari Jääskeläinen TuUL 52,49, 8) Heidi Nokelainen JoKa 49,82.

Raviurheilu

Toto75, Seinäjoki:

1. ponilähtö, ponilähtö 1600 m Monten Suomen Mestaruus: 1) Euforia/Ilona Rekilä m2,19,1a, 2) Ekslätts Sacrifice m2,30,0a.3) Jokimäen Citruuna m2,31,8a x.4) Flipper Aria m2,55,6a x.

1. lähtö, Toto4-1, sh 2100 m Monten Suomen Mestaruus: 1) Niemen Eemil/Noora Hirvimäki m1,27,5 (4,19), 2) Ato m1,27,7 (8,0).3) Jemmatar m1,28,8 (6,2).4) Virin Vihtori m1,27,1 (6,87). Toto (10-7-6): 4,19 1,79-2,28-1,91 14,71. Toto4 voitto-osuus: 5,14.

2. lähtö, Toto4-2, sh 2100 m IV Divisioonafinaali: 1) Bilettäjä/Tapio Perttunen 26,0a (3,51), 2) Mootsartti 26,2a (6,98).3) Passinto 26,5a (21,79).4) Annan 26,9a (11,89).poissa: 7. Toto (5-3-4): 3,51 1,76-2,27-6,66 8,52. Toto4 voitto-osuus: 10,93.

3. lähtö, Toto4-3, sh 2100 m Pikkuprinssi: 1) Kinderi/Hannu Torvinen 26,6a (13,53), 2) Vauhtis 26,7a (73,45).3) Ville Kalle 26,7a x (2,77).4) Elan 27,8a (18,87). Toto (8-3-7): 13,53 3,03-3,58-2,03 107,31. Toto4 voitto-osuus: 58,62.

4. lähtö, Toto4-4 TROIKKA-1, lv 2100 m 15 hevosen autolähtö: 1) Amazing Warrior/Iikka Nurmonen 13,4a (2,1), 2) M.T.Master Don 13,6a (12,54).3) Perfect Rainmaker 14,1a (5,43).4) Zultanio 14,1a (11,56). Toto (8-4-6): 2,10 1,44-2,16-1,74 11,19. Toto4 voitto-osuus: 80,56. Troikka: 54,47.

5. lähtö, Toto75-1, sh 2 100 m I Divisioonafinaali: 1) Kujanpään Jyräys/Ville Tonttila 23,4a (1,37), 2) Vapperi 23,6a (6,33).3) Hevillä 24,0a (19,49).4) Morison 24,1a x (14,86).poissa: 10. Toto (2-4-5): 1,37 1,10-1,35-1,80 2,59.

6. lähtö, Toto75-2 DUO-1, lv 2 100 m IV Divisioonafinaali: 1) Main Stage/Santtu Raitala 13,2a (5,64), 2) Might Be Romeo 13,3a (19,16).3) Bansky 13,5a (2,88).4) Loveya Fashion* 13,5a (8,35).poissa: 2, 8. Toto (6-11-7): 5,64 1,97-3,28-1,46 38,01.

7. lähtö, Toto75-3 Toto5-1 DUO-2 TROIKKA-2, sh 2 100 m: 1) Vappuäijä/Santtu Raitala 23,7 (2,25), 2) Pyörylän Paroni 22,9 (15,42).3) Tarun Tykki 23,8 (62,04).4) Hymynvirne 24,6 (8,61). Toto (9-14-11): 2,25 1,55-3,39-7,70 19,06. Toto5 voitto-osuus: 3,83. Troikka: 464,76. Päivän Duo: 6-9, kerroin: 17,83.

8. lähtö, Toto75-4 Toto5-2, lv 2 100 m I Divisioonafinaali: 1) Thai Profit/Santtu Raitala 12,7a (2,9), 2) Wasa Warrior 12,9a (21,21).3) Conny Sisu* 12,9a (10,57).4) Por Nie Rock 12,9a (7,19). Toto (10-7-5): 2,90 1,50-3,49-2,45 26,13. Toto5 voitto-osuus: 5,85.

9. lähtö, Toto75-5 Toto5-3 TROIKKA-3, sh 2 100 m Kuningatarkilpailu: 1) Hetviina/Antti Tupamäki 23,3a (1,65), 2) Aurotar 23,3a (33,48).3) Virin Camilla 23,5a (16,76).4) Liisan Tulilintu 23,5a (10,0). Toto (3-7-5): 1,65 1,31-3,69-2,57 16,23. Toto5 voitto-osuus: 6,20. Troikka: 130,71.

10. lähtö, Toto75-6 Toto5-4 TROIKKA-4, sh 2 100 m Kuninkuuskilpailu: 1) Evartti/Santtu Raitala 23,4a (2,69), 2) Caijus 23,6a (18,26).3) Tähen Toivomus 23,7a (5,75).4) Joriini 23,8a (10,39).poissa: 8. Toto (5-2-7): 2,69 1,36-2,99-1,82 17,15. Toto5 voitto-osuus: 7,20. Troikka: 148,06.

11. lähtö, Toto75-7 Toto5-5 TROIKKA-5, lv 2 100 m II Divisioonafinaali: 1) Arctic Lover/Hannu-Pekka Korpi 11,8a (35,65), 2) Anything For You 12,0a (15,47).3) MAS Champ 12,1a (4,46).4) Deangelo 12,1a (4,36). Toto (9-11-1): 35,65 7,00-2,81-1,99 264,28. Toto5 voitto-osuus: 382,67. Troikka: 3462,19.

TOTO75 voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 790,13 e., 6 oikein voitto-osuus 2,14 e.

Rahapelejä

Lotto 31/20

1, 6, 10, 16, 17, 23, 31. Lisänumero: 26. Plusnumero: 9.

Voitonjako: 7 oikein –, 6+1 oikein 95 599,11 e, 6 oikein 2 168,76 e, 5 oikein 42,61 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Lauantai-Jokeri 31/20

8 8 6 8 6 3 0

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 31/20

Ilta-arvonta (1.8.): 1, 2, 8, 15, 21, 23, 27, 29, 31, 41, 42, 43, 49, 51, 59, 60, 62, 65, 67, 70. Kunkkunumero: 62.

Päiväarvonta (1.8.): 1, 2, 3, 4, 5, 16, 22, 26, 28, 31, 32, 38, 45, 55, 56, 57, 58, 61, 67, 69. Kunkkunumero: 22.

Myöhäisillan arvonta (31.7.): 6, 9, 10, 13, 18, 25, 27, 29, 36, 38, 39, 45, 49, 51, 52, 57, 58, 60, 64, 69. Kunkkunumero: 13.

Eurojackpot 31/20

Päänumerot: 3, 19, 28, 43, 49. Tähtinumerot: 2, 3.

Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 639 204,40 e, 5 oikein 128 915,10 e, 4+2 oikein 4 010,60 e, 4+1 oikein 201,10 e, 4 oikein 105,50 e, 3+2 oikein 64,90 e, 2+2 oikein 23,50 e, 3+1 oikein 15,70 e, 3 oikein 15,40 e, 1+2 oikein 11,30 e, 2+1 oikein 7,00 e.

Perjantai-Jokeri 31/20

Jokerinumero: 3 6 8 4 9 5 2

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Tv-urheilua

Yle TV2

16.30 Kuninkuusravit, Seinäjoki

Kutonen

21.00 Snookerin MM

MTV3

22.35 F1: Osakilpailu, Silverstone (kooste)

C More Max

10.45 F3: Silverstone

12.10 F2: Silverstone

16.10 F1: Osakilpailu, Silverstone

C More Sport 1

13.00 Kuninkuusravit, Seinäjoki

02.00 PGA Tour: Barracuda Championship

Eurosport 1

12.00, 16.30 ja 20.45 Snookerin MM

Eurosport 2

12.00 ja 15.00 Superbike: Jerez

13.25 Porsche Supercup: Silverstone

16.30 ja 21.00 Snookerin MM

V sport jääkiekko

21.05 NHL-karsintaottelu: Nashville–Arizona 1/5

03.05 NHL-karsintaottelu: Toronto–Columbus 1/5

V sport urheilu

22.05 NHL-sijoitusottelu: Boston–Philadelphia

05.35 NHL-karsintaottelu: Vancouver–Minnesota 1/5

V sport hockey

01.35 NHL-sijoitusottelu: Colorado–St. Louis

V sport golf

14.00 European Tour: Hero Open

20.00 WGC: St. Jude Invitational

Ruutu+

21.45 Serie A: Genoa–Hellas Verona

22.30 NBA: Boston–Portland

03.30 NBA: Houston–Milwaukee