Ruotsin suurimpiin jalkapalloseuroihin kuuluvan AIK:n vieraspelin alkua Kalmaria vastaan on siirretty, koska AIK:n joukkue on jäänyt jumiin autoruuhkaan matkalla peliin.

Expressen-lehden mukaan viivästyksen taustalla on Öölannissa tapahtunut ruokakaupan ryöstö, joka on aiheuttanut poliisitarkastuksia Öölannin sillalla ja samalla pitkiä autojonoja.

”Pitää paikkansa. Lähdimme liikkeelle todella aikaisin, mutta jonot liikkuvat hitaasti”, AIK:n tiedotuspäällikkö Stefan Mellerborg kertoi Expressenille.

AIK oli Öölannissa yötä ennen sunnuntain liigapeliä Kalmaria vastaan. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan ottelu alkaa 75 minuuttia sen jälkeen, kun solnalaisjoukkue on päässyt stadionille.

AIK:n kausi on ollut nihkeä, sillä joukkue on pääsarja Allsvenskanissa vasta sijalla 12 ennen tämän päivän otteluita. Joukkue vaihtoi hiljattain päävalmentajaansa. Kalmar-peli on Bartosz Grzelakin ensimmäinen ottelu AIK:n luotsina.

Ottelun oli alun perin määrä alkaa Suomen aikaa kello 15.30. AIK:ssa pelaa suomalainen Saku Ylätupa.