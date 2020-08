Valta vaihtui jo kahdeksannen kerran Seinäjoella järjestetyissä Kuninkuusraveissa. Kuningattaren seppeleen sai kaulaansa päätösmatkan 3 100 metriä voittanut Hannu Torvisen ohjastama Virin Camilla.

Tammojen kilpailun toiseksi tuli Liisan Tulilintu ja ensikertalainen Aurotar oli kolmas. Kaksi ensimmäistä matkaa vienyt Antti Tupamäen Hetviina juuttui ruuhkaan viimeisessä lähdössä ja kadotti ravinsa. Hetviina oli kokonaiskilpailun neljäs.

”Lauantain kilpailu meni hyvin, mutta maili oli pettymys. Olen aina tiennyt, että tamma on lahjakas. Rovaniemellä se jäi 3 100 metrillä pussiin. Lahdessa se ei ollut viime vuonna parhaimmillaan. Seinäjoen loppusuora oli kova suoritus”, Hannu Torvinen iloitsi Reino Miettisen silmäterän onnistumisesta.

Sastamalalaisen Matti Koskisen tallin Aurotar oli kaikilla kolmella matkalla kolmen parhaan joukossa ja hevosen omistaja oli hyvillään suojattinsa esityksistä.

̶”Olen oikein tyytyväinen tammaan. En olisi voinut vaatia enempää Aurottarelta”, Koskinen iloitsi.

Oriiden tämän vuoden ravikuningas on kaksi matkaa voittanut Evartti. Viimeisessä lähdössä Jutta Ihalaisen ja Antti Ojanperän tallin suojatti hävisi niukasti viime vuoden ravikuninkaalle Tähen Toivomukselle. Kokonaiskilpailun kolmas oli Vixus.

”On tämä ihan käsittämätöntä. Päätösmatkalla tuntui loogisimmalta ajaa Tähen Toivomuksen selästä. Jo loppukaarteessa oli mahtava fiilis. En ole koskaan aikaisemmin ajanut näin hienoa kakkosta”, Evarttia ohjastanut Santtu Raitala tunnusti.

Pari vuotta sitten Evartti oli menehtyä pahaan suolisolmuun, mutta hevonen on toipunut hienosti kaikista vaivoistaan. Kuninkuustittelin lisäksi 9-vuotias ori on voittanut tällä kaudella Suurmestaruuden ja Suur-Hollola –ajon. Ensimmäinen kuninkuustitteli tuli kokonaisajalla 9.25,5 ja voittosumma kasvoi yli 82 000 eurolla. Tallin Pajatson hevosen omistus on jaettu viiteen osaan. Yhden viidesosan omistavat tamperelaiset Marko Nieminen ja Mika Tervanen.

Vihtiläisen Mika Mäkelän tallin Caijus ei ollut enää päätösmatkalla terävimmillään ja putosi kokonaiskilpailussa yhdeksänneksi.

Oriveden Eräjärven ihmeori Parvelan Retu ei pettänyt taustajoukkojaan ravien Pikkukunkku -lähdössä. Viisivuotias ori kuittasi kymppitonnin ykköspalkinnon näytöstyyliin ajalla 25,2a/2 100 metriä. Lähdön toinen oli Hipsun Poju ja kolmas Vilkkeen Velmu.

̶”Poika teki rutiinisuorituksen. Minä olen kiertänyt monet Kuninkuusravit, mutta en tiedä tuleeko Retu tänne ensi vuonna”, hevosen valmentaja Petri Laine vastasi jo seuraavia Kunkkareita koskevaan kysymykseen.

Laineen silmäterän ura on uskomaton. Parvelan Retu on voittanut 21 starttia peräkkäin. Vain uran avausstartissa se jäi laukanneena kolmanneksi. Orin voittosumma on jo nyt 206 650 euroa.

”Loppukauden suurin tavoite on Derbyssä ja 13. elokuuta juostavissa karsinnoissa. Jos saisin silloinkin kunnon palkinnon, kun täytän karsintapäivänä pyöreitä vuosia”, Laine unelmoi.

Parven Retua ohjasti hevosen luottokuski Hannu Torvinen, joka oli hyvillään orin esityksestä.

”Retu on ollut aika paineissaan tällä kaudella. Se saattaa johtua siitä, että ori on astunut sata tammaa. Hevonen oli alussa totinen, mutta rauhoittui keulaan päästyään”, Torvinen kertoi.