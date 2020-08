Eduardo Rodríguez harjoitusottelussa New York Yankeesia vastaan 29. helmikuuta 2020.

Baseballin MLB-kausi saatiin viimein avattua kuukausien odottelun jälkeen 23. heinäkuuta. Aivan kaikkia pelaajia ei otteluissa kuitenkaan nähdä, sillä muun muassa kokeneet tähtipelaajat Buster Posey, Felix Hernández ja David Price ilmoittivat jättävänsä kauden väliin koronavirusepidemiaan liittyvien huolien vuoksi.

Viikonloppuna Boston Red Sox ilmoitti, että myös sen ykkössyöttäjä Eduardo Rodríguez joutuu jättämään kauden kesken. 27-vuotiaan venezuelalaisen vetäytymisen syynä on sydänlihastulehdus, joka hänellä todettiin juuri ennen runkosarjan alkua.

”Olemme luottavaisia että hän toipuu täysin, mutta kautta ei ole jäljellä tarpeeksi paljon jotta voisimme saada hänet enää turvallisesti syöttämään”, Red Soxin urheilujohtaja Chaim Bloom totesi liigan verkkosivujen mukaan.

”Tämän asian kanssa ei pidä pelleillä, joten suljemme hänet ulos tältä kaudelta.”

Rodríguez sairasti aiemmin kesällä koronaviruksesta aiheutuvan covid-19-taudin. Hän kertoi toivuttuaan taudin saaneen hänet tuntemaan itsensä satavuotiaaksi.

Seurassa uskotaan, että Rodríguezin koronavirustaudilla ja sitä seuranneella sydänlihastaudilla on yhteys.

”Koska virus itsessään on uusi, ei lääketieteellisellä yhteisöllä tietenkään ole kovainkaan paljon dataa covid-19:ää seuraavasta sydänlihastulehduksesta, varsinkaan urheilijoiden kohdalla. Sen perusteella mitä tiedämme sydänlihastulehduksesta, pitkän ajan ennuste on hyvä ja toipumisen pitäisi olla täydellinen. Kyse on vain ajasta”, Bloom sanoi.

Rodríguez on pelannut Boston Red Soxissa viiden kauden ajan. Viime vuonna hän sijoittui American Leaguen parhaan syöttäjän Cy Young -palkinnon äänestyksessä kuudenneksi.

Useista muistakin loukkaantumisista kärsineen Red Soxin kauden aloitus on ollut heikko, ja joukkue on voittanut kymmenestä ottelustaan vain kolme. Viimeisimmässä ottelusarjassaan Red Sox hävisi arkkivihollistaan New York Yankeesia vastaan kaikki kolme ottelua.