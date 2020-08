Pirkkolan kiistelty monitoimihalliprojekti on saanut jälleen lisää julkista vastustusta.

Vetoomuksessa todetaan, että Helsingissä monien suunta luonnossa liikkumiselle ja harjoittelulle on ollut Keskuspuisto. Allekirjoittajat pitävät ongelmallisena, että suunniteltu monitoimihalli on tällä hetkellä sijoitettu puiston kapeimpaan osaan, jossa ulkoliikunta on erityisen vilkasta.

”Suomalainen liikkuu monin tavoin. Me urheilijat emme halua asettaa yhtä lajia toista paremmaksi. Haluamme edistää sekä sisä- että ulkolajeja”, vetoomuksessa todetaan.

”Pirkkolan metsistä on noustu monen lajin huipulle.”

Listan urheilijavetoomuksen allekirjoittajista voi lukea tästä linkistä.

Liikuntahallin paikkaa vastustavan verkkoadressin on allekirjoittanut kesäkuun alun jälkeen jo yli 11 500 henkilöä.

Toiseen, jo sulkeutuneeseen Keskuspuiston supistamista ja alueelle kaavailtuja rakennushankkeita vastustaneeseen adressiin ehti kertyä allekirjoituksia kaikkiaan 12 269.

Parhaillaan monitoimihallin rakennustyöt on keskeytetty, sillä Helsingin hallinto-oikeus käsittelee Pro Luonto -yhdistyksen tekemää valitusta.