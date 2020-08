Formula ykkösten Silverstonen sunnuntaisen osakilpailun puhutuin asia on kolmen auton renkaiden hajoaminen vain muutama kierros ennen maalia. Kaiken lisäksi jokaisesta autosta hajosi vasen eturengas.

Rengasrikon uhreiksi joutuivat Mercedes-tallin Valtteri Bottas ja McLarenin Carlos Sainz junior, joilta kisa meni pieleen. Bottas putosi kakkossijalta yhdenneksitoista ja Sainz pistesijoilta sijalle kolmetoista. Myös Lewis Hamiltonin autosta hajosi rengas viimeisellä kierroksella, mutta se ei estänyt brittiä voittamasta kilpailua.

Välittömästi kilpailun jälkeen epäiltiin rengasvalmistaja Pirellin renkaiden laatua, jota on aiemminkin arvosteltu. Lisäksi Silvestonen pitkällä radalla nopeudet ovat kovia, mikä myös kuluttaa renkaita normaalia enemmän. Monet kuljettajat kertoivat, että renkaissa oli runsaasti vekkejä myös jo harjoituksissa.

Nopeasti syyttävä sormi osoitti kuitenkin Kimi Räikkösen Alfa Romeoon, josta hajosi hiukan aiemmin etusiipi, ja siitä tippui hiilikuidun palasia radalle.

”Minä todellakin koin, että ajoin erittäin hyvin, ja säästin renkaita parhaan taitoni mukaan. Olin varma, että renkaissa oli vielä paljon ’eloa’. Radalla oli paljon rojua”, Hamilton totesi kisan jälkeen.

Nyt Pirelli on aloittanut tutkimukset, jossa selvitetään, mistä rengasrikot johtuivat.

”Nyt on hieman liian aikaista tehdä johtopäätöksiä. Syynä voi olla kova [renkaiden] kuluminen, koska tällä radalla 38 kierrosta tai enemmän on melko kuluttavaa, mutta en sano, että kuluminen aiheutti tämän”, toteaa Pirellin F1-johtaja Mario Isola Autosportille.

”Syy voi olla myös rojuissa, koska radalla oli Kimin etusiivekkeen paloja, mutta kyse voi olla myös muista rojuissa. Meidän pitää tutkia kaikkia vaihtoehtoja.”

Lopullinen syy voi olla myös näiden kahden yhdistelmä: koska renkailla oli ajettu enemmän kuin alunperin oli tarkoitettu, ne olivat hyvin kuluneita ja siten erityisen alttiita hajoamiselle, jos niihin osuu radalla olevia hiilikuidun palasia.

”Jos rengas on täysin kulunut, auton jäännöksiltä suojautuminen on tietenkin vähäisempää. Renkaan tuhoutuminen on nopeampaa, kun siinä ei ole suojaavaa kerrosta jäljellä”, Isola toteaa Motorsport-Totalille.

Isolan mukaan Pirellin arvio etukäteen oli se, että renkaidenvaihto olisi vasta 18 kierroksen jälkeen. Nyt lähes kaikki vaihtoivat renkaat viisi kierrosta aikaisemmin, koska Daniil Kvjatin kolarin jälkeen radalla oli turva-auto ja vaihto ei heikentänyt sijoituksia.

Koska Silverstonessa ajetaan jo ensi viikonloppuna uudestaan, Pirelli on luvannut tutkimustensa tulokset jo tiistaina. Jos renkaissa havaitaan turvallisuusriski, kovin paljon ei ole tehtävissä muutamassa päivässä. Esimerkiksi uusia renkaita ei ehditä valmistaa ennen perjantain harjoituksia.

Jäljelle jää käytännössä yksi vaihto.

”Se on kierrosten vähentäminen kilpailussa. Heti kun tiedämme syyn, meidän täytyy keskustella FIA:n [Kansainvälinen autourheiluliitto] kanssa”, Isola toteaa pahimmasta vaihtoehdosta.

FIA:n sääntöjen mukaan F1-kisan pituus pitää olla vähintään 305 kilometriä. Poikkeuksena on Monacon katurata, jossa minimipituus on 260 kilometriä. Silverstonessa 305 kilometriä täyttyy, kun kisassa ajetaan 51 kierrosta.