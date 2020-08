Miesten jalkapallon toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Ykkösessä pelaava Kokkolan Pallo-Veikot ilmoitti maanantaina todella yllättävästä valmentajasopimuksesta. KPV:n uusi päävalmentaja on yhtenä kotimaisen jalkapallon värikkäimmistä persoonista tunnettu Miika Juntunen.

Juntunen, 55, teki pääasiassa kotimaan kentillä pitkän pelaajauran ja voitti kolme Suomen mestaruutta. Pelivuosiensa jälkeen hän toimi pitkään Oulun Palloseuran managerina.

Myös maalituuletuksensa mukaan lempinimellä ”Taikalanne” tunnettu Juntunen kertoo KPV:n tiedotteessa sopimuksen syntyneen hänen aloitteestaan. Juntunen ja KPV:n johtohahmo Matti Laitinen ovat vanhoja tuttuja.

”Kyselin tilannetta ja siitä keskustelut lähtivät etenemään”, Juntunen sanoo.

KPV erotti edellisen päävalmentajansa Jani Uotisen lauantaina. Nousua takaisin Veikkausliigaan tavoittelevalla joukkueella on viiden ottelun jälkeen vain viisi pistettä, joilla se on Ykkösessä viimeisellä säilyjän paikalla yhdeksäntenä.

Juntusen historia on jo pelkästään 2010-luvun ajalta hyvin vaiherikas.

Juntunen sai keväällä 2019 yhdeksän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Tuomio pysyi voimassa tämän vuoden maaliskuussa hovioikeudessa.

Syksyllä 2015 Juntusen johtama OPS purki serbialaispelaajien Ivica Milutinovićin ja Vladimir Nikitovićin sopimukset yksipuolisesti. Pelaajat nostivat seuraa vastaan kanteen, ja asiassa päädyttiin lopulta sovintoratkaisuun, joka maksoi OPS:lle yli 12 000 euroa.

Milutinović ja Nikitović syyttivät Juntusta myös siitä, että tämä pakotti heidät pelaamaan loukkaantuneena.

”Juntunen on tehnyt täysin järjestelmällistä ulkomaalaispelaajien ala-arvoista kohtelua jo usean vuoden ajan. Palkanmaksussa on ollut jatkuvia viivästyksiä, maksamattomista palkoista on tehty perusteettomia vähennyksiä ja pelaajasopimuksia on purettu yksipuolisesti”, totesi Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markus Juhola lokakuussa 2015.

”Emme voi suositella kenellekään ulkomaalaispelaajalle pelaamista tai sopimuksen tekoa OPS:n kanssa”, Juhola linjasi tuolloin.

OPS:llä ja Juntusella on ollut myös kiistaa brasilialaisten Adson Alves Da Silvan ja Vinicius Frassonin kanssa. Rovaniemen hovioikeuden joulukuussa 2017 määräämät korvaukset pelaajien työsopimusten perusteettomasta päättämisestä ovat yhä maksamatta. Oikeudenkäyntikuluineen summa on lähes 50 000 euroa.

Juhola huomauttaa HS:lle, että iso osa pelaajayhdistyksen kritiikistä kohdistuu yhä Juntusen työhön nimenomaan seurajohtajana. Hän kuitenkin kertoo ihmettelevänsä suuresti uutista KPV:n päävalmentajapestistä.

”Enkä varmasti ole ainoa. Pahoin pelkään ensimmäisten kannanottojen perusteella, että valmennuksessa tullaan menemään vanhanaikaisella ’asenne ratkaisee’ -ajattelutavalla. Johtamistyyli, jossa vaan korotetaan ääntä ja huudetaan asennetta lisää, ei nykyjalkapallossa toimi”, Juhola toteaa.

Vuonna 2013 Juntunen sai pitkän toimitsijakiellon pisterahojen tarjoamisesta OPS:n kanssa samalla sarjatasolla pelanneen AC Kajaanin pelaajille. OPS:n vuosinaan hänellä oli usein kiistaa Palloliiton kanssa muun muassa kaudelta 2018 evätyn Ykkösen lisenssin vuoksi.

Lue lisää: Veljensä kuolemaa sureva Miika Juntunen hämmästelee Palloliiton päätöstä evätä OPS:lta Ykkösen lisenssi: ”Pitäisi yrittää auttaa eikä lyödä nyrkillä”

Vuonna 1997 Juntunen perusti sisarensa aviomiehen Juha Sipilän kanssa Tampereen Pallo-Veikkojen taustayhtiöksi TPV Futis Oy:n. Kahta vuotta myöhemmin TPV ry:n johto osti kaksikon ulos osakeyhtiöstä, joka meni lopulta nurin vuonna 2001. Sipilälle jäi 70 000 euron saatavat.

”Juntunen on tehnyt täysin järjestelmällistä ulkomaalaispelaajien ala-arvoista kohtelua jo usean vuoden ajan.”

Kuten pelaajayhdistyksen Juholakin uumoili, uutista Juntusen palkkaamisesta hämmästeltiin maanantaina jalkapallopiireissä laajalti.

”Hurja on ollut KPV:n alamäki. Syksyllä säilyminen jatkokarsinnasta ja seuralla olisi ollut eväät tehdä itsestään vakaa liigaseura. Viisi sarjamatsia myöhemmin Ykkösen kärki on 13 pisteen päässä ja ohjaimissa on Miika Juntunen”, twiittasi Ilta-Sanomien toimittaja Lari Vesander.

Monien muiden viestit olivat vielä suorempia ja hämmästyneempiä.

”Luojan kiitos en juo mitään nettiä selatessani. Vain julkisella paikalla oleskelu esti keskinavakan huutonaurun”, kommentoi muun muassa Ruudun Veikkausliiga-lähetyksiä selostava Juhavaltteri Salminen.