Raimo Eskola hyppäsi seivästä jo 44 vuotta sitten 525 senttiä. Viime vuonna hän olisi ollut samalla tuloksella SM-hopealla.

Lempäälä

Siitä on 44 vuotta, kun Raimo Eskola hyppäsi seipäällä viisi metriä ja 25 senttiä.

Viime vuoden Kalevan kisoissa Lappeenrannassa Eskola olisi ottanut tuloksellaan SM-hopeaa. Vuoden 1976 Kalevan kisoissa hän hyppäsi 520, joka riitti pronssimitaliin.

Tuloksien perusteella suomalainen seiväshyppy näyttää junnaavan tukevasti paikoillaan, vaikka yksittäisiä välähdyksiä nähdään aina silloin tällöin.

Suomen kaikkien aikojen seiväshyppytilastossa Eskola on sijalla 61, joten jotain on välillä tehty myös oikein.

Eskolan omista valmennettavista uransa lopettanut Jere Bergius on hypännyt 572 (vuonna 2012) ja uraansa jatkava Urho Kujanpää 556 (hallissa 2019).

Tällä kaudella Kujanpää on ylittänyt vasta 520, siis vähemmän kuin valmentajansa. Kujanpää on vasta kuntoutumassa vuosi sitten tapahtuneesta vakavasta nilkan loukkaantumisesta.

”Urho parantanee tuosta piakkoin puolisen metriä, mutta kuusi metriä on hypätty maailmalla jo vuonna 1985, sinne on suomalaisilla pitkä matka”, Eskola sanoo Hakkarin yleisurheilukentällä Lempäälässä.

Hakkarin kenttä sen sijaan on hyvässä kunnossa. Vuosi sitten peruskorjatulla kentällä kelpaa urheilla.

Ei voi valittaa, etteikö Suomessa olisi kunnallisia ja ilmaisia treenipaikkoja yleisurheiluun.

”Suomessa on noin 250 yleisurheilukenttää, jotka on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Peruskorjauksen tarpeessa on edelleen yli sata kenttää. Niitä korjataan 8–10 kappaletta vuodessa. Nyt on menossa jonkinlainen korjausbuumi. Se on erittäin myönteistä”, sanoo 71-vuotias Eskola, joka muuten ei ole lainkaan tyytyväinen nykymenoon.

”Kenttiä on, muttei urheilijoita”, hän sanoo.

”Kuinka monta 10 000 euron urheilija-apurahaa ministeriö pystyisi myöntämään, jos Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä karsittaisiin yksi asiantuntija?”

”Yleisurheilussa huippuryhmä kiinnostaa. Heihin on asetettava kaikki panokset ja muusta tingitään”, Raimo Eskola sanoo.

Eskola on nähnyt yleisurheilun nousut ja laskut. Viime vuosina hän on vetänyt osaltaan myös suomalaista Seivästallia, joka sekin tarvitsee uusia voimia. Raha on tiukassa.

Kymmenen vuotta sitten eläköitynyt Eskola teki työuransa Raita Sport oy:ssä, joka on urheilu-, liikunta- ja kulttuuripaikkojen varustamiseen erikoistunut konserni. Eskola oli yhtiön toimitusjohtaja.

Lisäksi hän on ollut hallitusammattilaisena eri yhtiöissä ja ”bisnesenkelinä” sijoittamassa aikaansa ja rahaansa kasvuyrityksiin.

Eskolan mukaan suomalaisen urheilun rahajakoa vaivaa mammuttitauti. Rahaa menee edelleen liikaa rakenteille, ei kentälle, jonne se kuuluu.

”Tavoitteen asettelun pitää olla kristallinkirkasta. Jokaisen lajiliiton tuote on kansainvälisesti menestyvä suomalainen huippu-urheilija. Se on ydintoimintaa. Katsojat, sponsorit, julkisuus ja näkyvyys tulevat perässä, kun tuote on kunnossa”, Eskola sanoo.

Hänen mukaansa tavoitteen asettajan eli urheilun lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean (OK) viestin pitää mahtua yhdelle A4-arkille ilman vieraskielisiä lainasanoja ja muuta sanahelinää.

”Nyt kaikki tulee pitkänä liturgiana, jolle en pankinjohtajana myöntäisi yhtään luottoa. Esimerkiksi aikoinaan valmistuneen Huippu-urheilun työryhmän raportin tekijät olisin lähettänyt tekemään kotitehtäviä.”

Huippu-urheilun muutosryhmän piti vuonna 2012 uusia suomalainen huippu-urheilu, mutta tulokset jäivät laihoiksi ja ryhmän valvonta petti.

”Ylimmän johdon tulee määrätietoisesti huolehtia siitä, että ylärakenteet eivät paisu”, Eskola huomauttaa.

Yleisurheilussa tarvitaan laaja pohja, jolla voidaan varmistaa, että uusia mitaliehdokkaita tulee jatkuvasti ja vanhoista pidetään huolta.

”Harvoihin huippuihin satsaaminen ei toimi, se on jo nähty. Nyt meillä on 1–3 mitaliehdokasta. Yli 15 vuotta mentiin lähes kokonaan Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen varassa”, Eskola sanoo.

Urheilun rakenteissa ja järjestelmässä Eskola näkee paljon päällekkäisyyksiä. Hänen mielestään esimerkiksi Suomen Olympiakomitea on ylipaisunut organisaatio.

”Järjestöistä suurinta tukea nauttivan Olympiakomitean noin yhdeksän miljoonan euron budjetista noin kahdeksan miljoonaa euroa tulee veikkausvoittovaroista. Oma varainhankinta on vaatimatonta. Olisi hyvä miettiä, mistä nuo miljoonat otettaisiin, jos ne eivät tulisi taivaan mannana”, Eskola sanoo.

Urheilijan kannalta moni asia on Eskolan mukaan vähemmän tärkeää.

”OK:n palveluista voidaan tinkiä, samoin piiriorganisaatioiden ja urheiluopistojen palveluista. Niissä on paljon päällekkäisyyksiä, joita voidaan karsia. Rahaa pitää ohjata valmentaja–urheilija-pareille.”

”Kuinka monta 10 000 euron urheilija-apurahaa ministeriö pystyisi myöntämään, jos Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä karsittaisiin yksi asiantuntija? Kymmenen vai viisitoista? Siitä voisi aloittaa”, Eskola sanoo.

Valmentaja–urheilija-pareista Eskola nostaa esille tamperelaisen Matti Liimataisen, joka on tehnyt hyvää työtä seitsenottelija Maria Huntingtonin ja aitajuoksija Lotta Haralan kanssa.

”Matti on puurtanut ikänsä rakennusalalla, ja hän on vasta nyt päässyt valmentajan apurahalle. Jotain on pitänyt tehdä oikein, että on päässyt sinne asti. Näitä valmentaja–urheilija-pareja ei vain ole riittävästi”, Eskola sanoo.

Hänen mukaansa Suomesta löytyy tyydyttävä määrä nuoria huippuja, jotka kuitenkin joutuvat usein elämään köyhyysrajalla urheilu-uran vaativimmassa vaiheessa.

”Eletään opintotuella, asumistuella ja vanhempien tuella. Monet kyllästyvät ja lopettavat aivan liian aikaisin.”

Veikkauksen voittovaroista urheilu saa käyttöönsä noin 151 miljoonaa euroa. Ne jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.

”Paljonko 151 miljoonasta jää itse tähän ydinasiaan, valmentajille ja urheilijoille?” Eskola kysyy.

”Saan tästä varmaan huutia, mutta Hiihtoliitto on ollut pitkään tuuliajolla. Suomen Urheiluliitto (SUL) on siinä ja siinä.”

Hakkarin kenttä Lempäälässä on peruskorjattu ja siellä kelpaa urheilla. ”Peruskorjauksen tarpeessa on vielä yli 100 kenttää”, Raimo Eskola huomauttaa.

Eskola viittaa niin sanottuun Parkinsonin lakiin, johon hän tutustui aikoinaan opiskellessaan Yhdysvalloissa.

Parkinsonin lain yleisessä muodossa ”minkä tahansa resurssin kulutus pyrkii nousemaan sen tarjonnan maksimiin”.

Mitä se tarkoittaa urheilussa?

”Urheilujärjestöissä sitä, että kaikkiin organisaatioihin muodostuu oheis- ja aputoiminnoista kertyvä ylärakenne, joka lopulta syö resurssit niin, että itse ydintoiminta näivettyy ja tukahtuu. Niin on käynyt urheilun järjestökentässä jo pitkään”, Eskola sanoo.

Miten Parkinsonin laista sitten pääsee eroon?

”Siten, että tärkeisiin asioihin pannaan niin paljon voimavaroja, kun tarvitaan. Tarpeettomiin ei panna yhtään.”

Urheilujohtamiseen Eskola kaipaa konkretiaa. Hänen mielestään ei ole sattuma, että Kalervo Kummolan pitkään johtama Jääkiekkoliitto on menestynyt niin hyvin.

”Jääkiekkoliitto on ollut parhaiten johdettu lajiliitto. On ollut vahva johtaja, joka on tehnyt ajatuksena selväksi ja saanut tahtonsa läpi.”

Eskola sanoo kaipaavansa samanlaista johtajuutta esimerkiksi Suomen Hiihtoliittoon ja Olympiakomiteaan.

”Saan tästä varmaan huutia, mutta Hiihtoliitto on ollut pitkään tuuliajolla. Suomen Urheiluliitto (SUL) on siinä ja siinä. Pitää olla riittävän taitava, että valitsee oikeat ihmiset. Se on vaativa homma.”

Eskola muistaa, kuinka yleisurheilun särmikkäät huiput, keihäänheittäjät Pauli Nevala ja Jorma Kinnunen sekä kuulantyöntäjät Matti Yrjölä ja Seppo Simola uhkasivat 1960-luvulla kieltäytyä Ruotsi-ottelusta, joka oli SUL:n tärkein tulolähde.

Suomalaisurheilijat totesivat, että heidän on mahdotonta menestyä itäblokin ammattilaisia vastaan arvokisoissa, kun he itse ovat samaan aikaan normaalisti työelämässä.

Nimimiesten vanavedessä puoli maajoukkuetta oli kieltäytymässä Ruotsi-ottelusta. Sen seurauksena saatiin aikaan stipendijärjestelmä, joka loi pohjan 1970-luvun menestykselle.

”Nykyurheilijoilta tuskin löytyy moiseen kanttia. Mediaseksikkäimmät urheilijat ovat tosin taitavasti löytäneet somettamisesta tulonlähteen, mutta niin moni ei siihen kykene, että sen varaan voisi lajin tulevaisuutta rakentaa”, Eskola sanoo.

Suomalaisen urheilun tulevaisuus huolestuttaa veteraanivalmentajaa ja entistä liikemiestä.

”Jos Suomen suurin olympiakisojen kultamitalimitalitoivo on suomalaisamerikkalainen rullalautailija [Lizzie Armanto], ei voida olla oikealla tiellä. On selvää, että jonkinlainen ryhtiliike tarvitaan.”

Eskolalle itselleen valmentaminen on harrastus. Kujanpää ja Hakkarin kentällä seiväshyppyä harrastavat nuoret saavat konkarilta valmennusoppia ilman korvausta.

”Näin on hyvä. En ole mitään pyytänyt”, Eskola sanoo.