Amerikkalainen jalkapallo

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan laitahyökkääjätähti Odell Beckham Jr. kertoo maanantaina julkaistussa Wall Street Journalin haastattelussa, ettei usko uuden kauden aloittamisen olevan hyvä ajatus.

”Emme ole valmiita jalkapallokauteen, joten miksi yritämme puskea eteenpäin”, hän kysyy ja kertoo itse vastauksen.

”Se johtuu tietysti rahasta, ja se häiritsee minua, koska niin on aina ollut. Vihaan sanoa tätä, mutta omistajien asenne on, että omistamme teidät. He eivät näe meitä ihmisinä.”

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 155 000 yhdysvaltalaista, ja kymmenet NFL-pelaajat ovat jo ilmoittaneet jättävänsä tulevan kauden pelit väliin.

Pelaajien on mahdollista hypätä sivuun liigan ja pelaajayhdistyksen neuvotteleman erityisen koronaviruspykälän ansiosta.

Kieltäytyvälle pelaajalle maksetaan joko 350 000 tai 150 000 Yhdysvaltain dollarin eli lähes 300 000 tai noin 128 000 euron ennakkopalkka ensi kaudesta.

Suurempi summa maksetaan lääketieteellisistä syistä kieltäytyville riskiryhmäläisille.

Ammattilaisurheilu on palannut Pohjois-Amerikassa viime viikkoina kohti normaalia. Sarjat ovat käynnissä jääkiekon NHL:ssä, koripallon NBA:ssa, baseballin MLB:ssä sekä jalkapallon MLS:ssä.

Cleveland Brownsia edustava Beckham Jr. kertoo, ettei NFL:ää voi verrata esimerkiksi Orlandon Disney Worldiin rakennettuun koripallokuplaan.

”Tilanne on täysin erilainen kuin pelata 11 pelaajalla 11 vastaan kontaktilajia, jonka pukukopissa on 80 ihmistä.”