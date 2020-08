Snookerin supertähti Ronnie O’Sullivan on kertonut Britannian yleisradioyhtiön BBC:n radiohaastattelussa niistä odotuksista, joita joutui jo varhaisessa vaiheessa uraansa kohtaamaan.

44-vuotias O’Sullivan on snookerin viisinkertainen maailmanmestari. Häneltä odotettiin nousua lajinsa kuninkaaksi jo lapsesta saakka.

”Olen elänyt näiden odotusten kanssa siitä lähtien kun olin 10- tai 11-vuotias. Että tulen olemaan mestari jonain päivänä. Se on monin tavoin kuin prinssi William on valmistautunut olevansa kuningas eräänä päivänä”, O’Sullivan sanoi.

”Hänellä on ollut se [rooli] lapsuudestaan lähtien, ja siitä on tullut luonnollista. Minulla on sama snookerin suhteen.”

O’Sullivan pelaa parhaillaan snookerin MM-kisoissa Britannian Sheffieldissä.

Hän voitti avauskierroksella thaimaalaisen Thepchaiya Un-Noohin ja kohtaa perjantaina toisen kierroksen ottelussaan kiinalaisen Ding Junhuin.

”Ding on onnistunut fantastisen hyvin kaikissa Kiinassa järjestetyissä tapahtumissa ja pystynyt käsittelemään paineet erinomaisesti”, brittitähti kehui.

O’Sullivan arvosteli järjestäjiä ennen kisojen alkamista siitä, että nämä päästävät yleisöä katsomoon ja pitävät pelaajia laboratoriorottina.

”Mielestäni se on tarpeeton riski”, hän sanoi tuolloin.