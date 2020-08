Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen on eri linjoilla järjestön toimintaa HS:n haastattelussa arvostelleen kokeneen yleisurheiluvalmentajan Raimo Eskolan kanssa.

Eskola, 71, kokee urheilun rakenteissa ja järjestelmässä olevan paljon päällekkäisyyksiä. Olympiakomiteaa hän pitää ylipaisuneena organisaationa.

”Mitäs päällekkäisyyksiä hän näkee? Minun on mahdoton kommentoida päällekkäisyyksiä, jos hän ei niitä yksilöi. Aika löysä heitto, en tiedä, mitä ne päällekkäisyydet voisivat Suomessa olla”, Salonen sanoo.

”Suomessa on hyvin toimiva järjestelmä. On keskuspalveluorganisaatio olympiakomitea, jonka jäseninä ovat lajiliitot. Niiden alla ovat seurat. Se on hyvin toimiva, selkeä ja suoraviivainen järjestelmä.”

Salonen ei ymmärrä sitäkään, mitä Eskola tarkoittaa ylipaisuneella organisaatiolla.

”Kun urheilun keskusjärjestöt olivat kaikki erillään vielä 2011–12, niissä oli yhteenlaskettuna 130 henkeä. Tänä päivänä olympiakomiteassa, joka näistä muodostui, on 58 ihmistä. Erittäin nahkeilla resursseilla ja äärimmäisen tiukalla fokuksella tehdään asioita, jotta pystytään keskeisimmät ja tärkeimmät tekemään.”

”Jos organisaatio on kenen tahansa mielestä ylipaisunut, käyn mielelläni keskustelua siitä. En välttämättä julkisuuden kautta, mutta tarkemmin ymmärtääkseni, miten tätä voisi vielä tehostaa.”

Valmentaja Eskola vaatii HS:n haastattelussa, että urheilun varoja ohjataan jatkossa enemmän suoraan kentälle eli urheilijoiden ja valmentajien käyttöön.

”Kuinka monta 10 000 euron urheilija-apurahaa ministeriö pystyisi myöntämään, jos Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä karsittaisiin yksi asiantuntija? Kymmenen vai viisitoista? Siitä voisi aloittaa”, Eskola sanoo.

Toimitusjohtaja Salonen kysyy, miksi Eskola haluaa asiantuntijoita karsittavan.

”He ovat juuri tekemässä sitä tärkeää huippu-urheilun työtä. Näitä on yhdessä lajiliittojen kanssa työstetty ja luotu tämä malli, jossa on eri osa-alueilla asiantuntijoita niin, että kaikkien tahojen ei tarvitsisi erikseen ja itse olla niitä palkkaamassa. Se olisi äärimmäisen tehotonta ja hajautunutta.”

”Asiantuntijuus kannattaa keskittää huippu-urheiluyksikköön, urheiluakatemioihin, valmennuskeskuksiin ja urheiluopistoille, ja käyttää samoja resursseja mahdollisimman monessa hyödyntäjäorganisaatiossa”, Salonen lisää.

Olympiakomitean varainhankintaa Eskola pitää vaatimattomana.

”Järjestöistä suurinta tukea nauttivan olympiakomitean noin yhdeksän miljoonan euron budjetista noin kahdeksan miljoonaa euroa tulee veikkausvoittovaroista”, Eskola väittää.

Väitteelle ei löydy katetta olympiakomitean viime vuoden vuosikertomuksesta, jonka mukaan 10,95 miljoonan euron tuotto koostui 36-prosenttisesti omasta rahoitusta eli sitä oli 3,91 miljoonaa euroa. Valtionapua oli 64 prosenttia eli 7,04 miljoonaa euroa.

Oman varainhankinnan nettotuotto oli 2 315 526,30 euroa, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kuluja olympiakomitealla oli viime vuonna kaikkiaan 10,53 miljoonaa euroa.

Tälle vuodelle olympiakomitea on budjetoinut valtionapua 6,77 miljoonaa euroa ja omaa rahoitusta 3,55 miljoonaa euroa.