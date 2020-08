Kun Kaisa Reinius ja Juha Lehtonen valmistautuivat viime viikolla hurjaan viiden vuorokauden ultrasuunnistukseen Lapin erämaissa, he kertoivat olevansa valmiita myös uimaan, jos se olisi reitinvalinnan kannalta järkevää.

Kun kilpailua oli tiistaina iltapäivällä takana kolme vuorokautta, Reiniuksen ja Lehtosen Marsut-joukkue eteni johdossa Lapland Wilderness Challenge -kilpailussa. Vätsärin erämaa-alueella takana oli kuljettua matkaa lähes 200 kilometriä.

Marsut kamppailee voitosta Omjakon-joukkueen kanssa, jonka muodostavat Heikki Hihnala ja Jaakko Soivio.

Marsut toteutti suunnitelmansa uimisesta jo kilpailun ensimmäisenä päivänä, kun he uivat noin puolen kilometrin matkan Surnujärvellä. Se oli osa oikaisevaa reitinvalintaa matkalla viidennelle rastille. Sinne he saapuivat lopulta ennen järven kiertänyttä Omjakonia, joka oli aikaisemmin ollut jo lähes tunnin johdossa.

Noin pitkän matkan uiminen yllätti täysin kilpailun johtajan ja ratamestarin Jouni Junkkaalan.

”En todellakaan uskonut, että uidaan yhtään isommassa mittakaavassa muuten kuin joku joki, jossa kierto ei ole mahdollista. Marsuilla on ihan taktiikkana, että saatetaan ottaa pitkäkin uinti. He uivat Surnujärvellä ekana iltana klo 23:n aikaan sen puoli kilsaa. Se oli todella rohkea vesistön ylitys. Sen ansiosta he olivat seuraavalla rastilla kaksi minuuttia ennen Omjakonia”, Junkkaala sanoi tiistaina iltapäivällä puhelimitse kisan maalipaikalta, joka on Sanilan porotila Sevettijärvellä.

Lisäksi Reinius ja Lehtonen ovat uineet Junkkaalan mukaan pari lyhyempää pätkää.

Kaksikosta monet Jukolan viestitkin suunnistanut Lehtonen on päävastuussa navigoinnista. Gps-reittiviivat kertovat, että Marsut on suunnistanut keskimäärin paljon suorempaa reittiä kuin enemmän kiertoja hakenut Omjakon.

”Juha on tehnyt muutenkin todella tiukkaa työtä. Hirveän suoraa reitinvalintaa. Vähän sellaista Olav Lundanes -tyylistä, että ei paljon kierretä. Se vaatii Vätsärissä todella tarkkaa keskittymistä”, Junkkaala sanoi.

Norjalainen Olav Lundanes on maailman viime vuosien paras miessuunnistaja, joka asui muutama vuosi sitten Turussa.

Junkkaala kertoi kuulleensa, että Lehtonen oli todennut rastimiehelle puolen kilometrin uimisen viileässä vedessä olleen ”ehkä vähän ekstremeä”.

Forecan mukaan lähimmän isomman järven eli Inarijärven veden lämpötila on nyt 16 astetta, joten Surnujärvessä se oli tuolloin samaa luokkaa. Noilla seuduilla aurinko laskee näinä päivinä klo 23:n maissa.

Marsut ja Omjakon kamppailevat kilpailun voitosta käytännössä keskenään, sillä kolmantena etenevä joukkue Raivoeemelit (Manu Humppi ja Tommi Lahtonen) on jäänyt jo noin 12 tunnin päähän.

Kuten oli odotettua, kilpailussa on valtavia tasoeroja. Junkkaalan mukaan osa joukkueista on jo lopettanut kilpailemisen ja siirtynyt ”retkeilymoodiin”.

Yhden joukkueen kilpailija sai heti alkuvaiheessa käteensä sellaisen haavan, että siihen tarvittiin tikkejä. Kun käynti Ivalon terveyskeskuksessa oli suoritettu, joukkue jatkoi kisaa.

”Kaikki joukkueet käyvät vähintään kolmella rastilla ja saavat siten tuloksen.”

Junkkaala arvioi, että kärjessä isoja ratkaisuja tapahtuu 16. rastilla.

”Rastille 17 tuskin kumpikaan kärkijoukkueista enää lähtee”, Junkkaala arvioi viitaten siihen, että maaliin pitää tulla määräajassa.

Voittaja ratkeaa kuljetun matkan perusteella. Se mitataan rastivälien mukaan ja linnuntietä.

Koko 28 rastin radan pituus on linnuntietä noin 410 kilometriä. Nyt on jo käytännössä selvää, että radasta vajaa puolet jää kärjeltäkin käymättä. Tuo osa rataa sijaitsee Kaldoaivin erämaa-alueella, jossa kulkukelpoisuus on huomattavasti Vätsäriä parempaa.

Junkkaala arvioi, että voittajajoukkueen tulos linnuntietä mitattuina kilometreinä tulee olemaan 178–265 kilometriä. Kuljettuna matkana se on 250–350 kilometriä.

Junkkaala myönsi, että häntäpään osalta rata on liian pitkä.

”Jo ennen kisaa ajattelin, että ehkä sen oletetun kuljetun matkan olisi pitänyt olla 500:n sijaan noin 400, jolloin se olisi ollut maailman parhaan seikkailu-urheilijan pöljän päivän tulos. Eli sata kilometriä suosiolla pois.”

Junkkaala sanoi, että jos kilpailu järjestetään uudelleen, kyseeseen voisi tulla kaksi eritasoista rataa.

”Minulle on jo ehdotettu, että kisan olisi voinut aloittaa Kaldoaivin puolelta.”

Kaikkiaan kisa on sujunut Junkkaalan mielestä tähän mennessä hyvin.

”Se tarkoittaa, että useimmilla on jalat enemmän tai vähemmän kipeät ja monilla rakoilla ja väsyttää, mutta mitään vakavampaa ei ole tapahtunut. Porukka on ollut ihan uskomattoman hyvällä fiiliksellä”, Junkkaala summasi.

Kilpailu päättyy torstai-iltana.

Kilpailun kulkua voi seurata tapahtuman nettisivuilla: https://laplandchallenge.net/follow-the-race/