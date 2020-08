Espanjalaismaalivahti Iker Casillas, 39, on lopettanut pelaajauransa. Hän sai yli vuosi sitten sydänkohtauksen ja joutui leikkaukseen, eikä ole voinut pelata sen jälkeen. Pelaaja kertoi päätöksestään viestipalvelu Twitterissä.

”Tänään on sekä yksi urheiluelämäni tärkeimmistä että yksi vaikeimmista päivistä. Hyvästien aika on tullut”, Casillas kirjoitti Twitterissä.

Viime vuoden keväällä Casillas sai Porton harjoituksissa sydänkohtauksen, joutui kiireelliseen leikkaukseen ja vietti sairaalassa noin viikon.

Casillas on sanonut jo aiemmin uransa tulevaisuuden olevan toipumisen vuoksi epävarma.

Casillas on yksi 2000-luvun menestyneimmistä maalivahdeista. Hän on voittanut Espanjan maajoukkueessa maailmanmestaruuden vuonna 2010. Lisäksi hän on voittanut kaksi Euroopan mestaruutta.

Casillas pelasi uransa aikana yli 700 ottelua Real Madridin paidassa. Hän oli mukana voittamassa viittä La Ligan mestaruutta ja kolmea Mestareiden liigan voittoa.

Casillas siirtyi pelaamaan portugalilaiseen FC Portoon vuonna 2015. Viime kesänä, sydänkohtauksen jälkeen, Casillas siirtyi FC Porton valmennustiimiin.