Vierumäki

Suomen Urheiluopiston pelastussuunnitelma Vierumäellä etenee Vierumäki Country Club Oy:n konkurssin jäljiltä.

Käytännössä se on jo näkynyt lapioiden pistoina alueella, jonne nousee ensi kesään mennessä uusi hotelli, Fennada. Siihen tulee majoituspaikkoja ja kokoustiloja.

Myös urheiluhallissa on jo nyt täysi tohina päällä, kun sen klinikkaa ja testausasemaa uusitaan.

Hotelli Fennadan lisäksi ensi kesään valmistuu lisää opetustiloja. Fennada rakentuu nykyisen Ilkka-rakennuksen tiloihin ja pohjalle.

Noin 1 500 neliön ravintolamaailmaa aletaan rakentaa Pihkalan ja Ilkan väliin, Vierumäen parhaalle paikalle. Ilkka sijaitsee vanhan päärakennuksen Kaskelan läheisyydessä.

”Konkretia jalkautui heti. Suunnitelmat on piirretty vuoteen 2025 asti”, urheiluopiston toimitusjohtaja Peter Gabrielsson sanoo.

Kesäkuun alussa laaditun pelastussuunnitelman mukaan jatkossa Suomen urheiluopiston ydintoimintoja ovat koulutus, huippu-urheilu ja liikuntapalvelut.

”Tämä merkitsee paluuta Vierumäen juurille”, Gabrielsson toteaa.

Viisivuotissuunnitelman kustannukset nousevat noin 20 miljoonaan euroon.

Isoin maksaja on St1:n pääomistaja Mika Anttonen, josta tuli loppuvuodesta 2018 Keele-yhtiönsä kautta Vierumäen isoin yksityinen omistaja.

Tänä kesänä Vierumäkeä on alettu rakentaa kahden uuden yhtiön kautta.

Vierumäki Sports Oy vastaa jatkossa keskuksen palveluiden myynnistä ja markkinoinnista sekä asiakaspalvelusta.

Alueen kiinteistöjen omistus ja hallinnointi puolestaan keskitetään uudelle Kiinteistö Oy Vierumäen Kuminalle sekä Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiölle (SUK).

Vuosina 2022–2023 uusitaan jäähalli, Areena, Vierumäki-halli ja urheilukenttä sekä Pihkala-rakennuksen uudet majoitushuoneet. Vuosina 2024–2025 korjataan uimahallia ja alueen muita majoitustiloja.

”Majoituskapasiteettia on jo nyt hyvin, toistatuhatta petipaikkaa. Lisäksi koko Vierumäen alueella on noin 3 500 vuodepaikkaa”, Gabrielsson laskee.

Kun Ilkan majoitustilat menevät remonttiin, suljettuna ollut Country Club otetaan käyttöön väistötilana syksyllä.

Suljettuna ollut vanha majoitus- ja kokouspaikka Country Club otetaan syksyllä käyttöön väistötilana, kun Vierumäellä uusitaan muita majoitustiloja.

Isona maamerkkinä Vierumäelle tultaessa seisoo vanha hotelli, joka ei kuulu uuteen Vierumäkeen.

Työeläkeyhtiö Elo ja vakuutusyhtiö Fennia omistavat hotellin puoliksi, ja ne päättävät, mitä sille tehdään tai mihin käyttöön se aikanaan tulee.

Tavallisen kuluttajan näkökulmasta kuulostaa hassulta, että alueelle tehdään uutta hotellia samaan aikaan, kun vanha on kiinni.

Gabrielsson myöntää näkökulman oikeaksi, mutta entisen kaltainen iso elämyshotelli keilaratoineen, valtavine auloineen ja ravintoloineen ei toiminut.

Alueen muuhun toimintaan nähden hotellin ravintolat olivat sijainniltaan huonossa paikassa.

”Vierumäen kannalta olisi hienoa, jos alueelle tulisi uusia palvelumuotoja. On kiinteistönomistajien päätös, mitä vanhan hotellin tilalle tulee, hotelli vai jotain muuta. Se on iso kiinteistö. Siihen mahtuu vaikka mitä”, Gabrielsson sanoo.

Hänen mukaansa Vierumäellä on kysyntää esimerkiksi seniorikodille tai palveluasumiselle.

”Vanhan hotellin myötä meiltä jäi pois käytöstä 19 000 kerrosneliötä. Sillä on iso vaikutus operatiiviseen tulokseen”, Gabrielsson sanoo.

Muita näkyviä isoja osia ovat myös Vierumäen kaksi golfkenttää, Cooke ja Classic. Vierumäellä käy paljon golfin pelaajia Etelä-Suomesta.

Uusittu Classic-kenttä palasi Vierumäen omistukseen, kun Vierumäki Kumina osti sen loput omaisuuserät, noin 20 prosenttia konkurssipesältä.

Cooke-kentästä sen sijaan hieman yli 70 prosenttia kuuluu konkurssipesälle. Kentän myyminen on vaikeaa, sillä golfosakkeiden hinnat ovat alhaalla.

”Cooke on hieno kenttä, mutta se ei ole meidän käsissämme. Kentälle pitää löytää malli, jotta se on taloudellisesti terveellä pohjalla”, Gabrielsson sanoo.

Cooken toiminta jatkuu ennallaan, ja se on tullut kesän aikana pelaajia vastaan varsin edullisilla pelimaksuilla.

”Kenttä on käytännössä ollut koko ajan täynnä. Cooke on huippukenttä. En näe lainkaan uhkakuvia sen toiminnalle. Meillä on pelaajia, ja voimme järjestää tapahtumia”, Cooken toimitusjohtaja Jan Ruoho kertoo.

Tähän asti Cooke on saanut emoyhtiöltä Vierumäeltä vastikemaksuja noin 340 000 euroa vuodessa. Jatkossa kentän täytyy pyöriä omillaan.

Onko mahdollista, että jokin taho voisi ostaa Cooken osakkeet konkurssipesästä ja kaapata kentän itselleen?

”Jos joku ostaa osake-enemmistön, hän saa harteilleen myös ison vastiketaakan. Täytyy muistaa, että kentällä on muitakin osakkeenomistajia”, Ruoho sanoo.

Koronavirusepidemian takia Vierumäki joutui sulkemaan ovensa kevättalvella. Opiston tilanne oli muutenkin kehittynyt taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin vaikeaksi.

”Vierumäeltä puuttui niin ikään uskottava suunnitelma vaikeuksistaan selviämiseksi”, uudessa strategiassa sanotaan.

Opiston palvelut avautuivat uudestaan 1. kesäkuuta, kun osa koronarajoituksista purkautui.

Vierumäki Country Club Oy:n konkurssi vei vapun alla työpaikan 170 ihmiseltä.

Osa työntekijöistä on uuden yhtiön Vierumäki Sportsin palkkalistoilla, mutta kaikkia irtisanottuja ei ole voitu työllistää.

”Pitää olla tarkkana. Emme voi ylimiehittää kiinteitä kustannuksia”, Gabrielsson sanoo.

Hänellä on vahva usko ja näkemys, että vuonna 1927 perustettu Vierumäki nousee uuden strategian avulla tukevasti jaloilleen koulutuksen ja huippu-urheilun keskukseksi.

”Paremmalta näyttää. Meillä on selkeä suunnitelma, jota viedään eteenpäin. Markkinatilanne on huono ja siitä ei tiedä, koska palataan normaaliin, mutta yhtiöt on saatu käyntiin”, Gabrielsson sanoo.