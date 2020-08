Rafael Nadal on Yhdysvaltain avoimien viime vuoden mestari.

Tennistähti Rafael Nadal kertoi tiistaina, ettei hän aio osallistua Yhdysvaltain avoimeen tennisturnaukseen. Hän listaa syikseen koronaviruksen ja tenniksen ”barbaarisen” kisakalenterin.

”Monien pohdintojen jälkeen olen päättänyt, että en pelaa tämän vuoden Yhdysvaltain avoimissa”, Nadal kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

”Maailmanlaajuinen tilanne on monimutkainen, Covid-19-tapauksien määrä kasvaa. Näyttää siltä, että me emme vieläkään hallitse sitä.”

34-vuotias Nadal myös arvosteli tennistähtien kisakalenteria koronaviruksen aiheuttaman tauon jälkeen. Kilpatennis on ollut tauolla maaliskuun puolivälistä saakka, mitta kiertueiden on tarkoitus jatkua elokuussa.

”Tiedämme, että tämän vuoden kutistettu tenniskalenteri on barbaarinen neljän kuukauden tauon jälkeen.”

Yhdysvaltain avointen on määrä käynnistyä 31. elokuuta New Yorkissa. Turnauksesta on kertonut jäävänsä pois myös muun muassa naisten maailmanlistan ykkönen, australialainen Ashleigh Barty.

Tenniksessä on käyty koronaviruspandemian aikana vilkasta keskustelua turnausten pelaamisesta. Tähtipelaaja Novak Djoković järjesti kesäkuussa hyväntekeväisyysturnauksen, jonka aikana moni pelaaja, myös Djoković itse, sai virustartunnan.

Djokovićin jälkeen maailmanlistan toisena majaileva Nadal on Yhdysvaltain avoimien hallitseva mestari.

Hän päätti viestiketjunsa Twitterissä sanomalla, että hän päätti seurata sydäntään ja ei tällä hetkellä mielellään matkustaisi.