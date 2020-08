Entisen mestarinyrkkeilijän Mike Tysonin paluuottelulle on asetettu tiukkoja rajoituksia. 54-vuotias Tyson kohtaa kahdeksaneräisessä näytösottelussa Los Angelesissa 12. syyskuuta 51-vuotiaan Roy Jones Juniorin.

Kyseessä on todellakin näytösottelu, sillä Kalifornian urheilukomissio on asettanut ottelulle tiukkoja ehtoja johtuen ottelijoiden korkeasta iästä. Lisäksi Tysonin edellisestä ottelusta on jo viisitoista vuotta.

Komission mukaan ottelijat eivät saa tulla kehään tyrmäystarkoituksella eli todella kovat lyönnit ovat kiellettyjä. Lisäksi ottelun pitää olla kilpailullinen sparraus.

”Voiko sitä kuvitella? Tyson tulee [aina] kehään hakeakseen tyrmäystä, ja komissio liputtaa tämän mahdollisuuden pois. Tämä on täydellinen katastrofi”, sanoo nyrkkeilypromoottori Eddie Hearn Boxingscenen mukaan.

Hearn on muun muassa raskaansarjan mestarin Anthony Joshuan promoottori. Kaiken kaikkiaan Hearnia ei kiinnosta näytösottelut.

”Mistä niissä maksaa? Tätä ei pitäisi tapahtua, mutta mieluummin näkisin heidät ottelevan vasaroiden ja tonkien kanssa. Se ei olisi eettisesti oikein tai hyväksi nyrkkeilylle, mutta luultavasti maksaisin siitä. Näytösottelusta ei voi maksaa.”

Joka tapauksessa Yhdysvalloissa ottelu näytetään erillismaksuisena suoratoistopalveluna. Hinta on 50 dollaria eli noin 42 euroa.